Barsinghausen

Mit den ersten Präsenzkursen nach dem langen Lockdown ist die VHS Calenberger Land vorsichtig und mit viel Abstand wieder gestartet. Seit dem 10. Mai sind Kurse in Volkshochschulen laut Niedersächsischer Corona-Verordnung grundsätzlich wieder erlaubt. Selbstverständlich mit den üblichen Hygieneregeln. Und mit Maske im Unterricht. Daran hat sich auch durch die Verordnung zur Änderung der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 4. Juni nichts geändert. „Die Regelungen sind bestimmt sinnvoll. Aber sie verhindern viel von dem, was Volkshochschule ausmacht“, sagt Geschäftsführer Kersten Prasuhn. 

Sprachkurse mit Maske?

Die Leute würden sich danach sehnen, sich wieder mit ihrer Kursgruppe zu treffen, sagt Verwaltungsmitarbeiterin Ruth Schütte unter Verweis auf viele Rückmeldungen. Dennoch hat sich die VHS dazu entschlossen, die Veranstaltungen nur sehr dosiert wieder an den Start zu bringen. Berufsbezogene Lehrgänge wie zum Beispiel „Pädagogische Mitarbeiter an Grundschulen“ und die Aufbauqualifizierungen und Fortbildungen für Kindertagespflege finden genauso wieder in Präsenz statt wie die meisten der Integrationskurse. Auch die Kurse mit Kindern im Bereich der jungen Volkshochschule beginnen noch vor den Sommerferien wieder. Aber Sprachkurse und auch sportliche Angebote seien mit Maske nur schwer vorstellbar, sagt der VHS-Chef. Gerade ältere Teilnehmer hätten Probleme damit, Masken mehrere Stunden lang zu tragen. Einen Schwedisch-Sprachkurs will die VHS im Juli aber trotzdem ausprobieren.

Noch mehr Unterricht draußen

Ergänzend setzt die VHS weiter auf ein digitales Angebot. „Uns war wichtig, mit gutem Gefühl sagen zu können, so kann die VHS wieder starten“, sagt Verwaltungsmitarbeiterin Kirsten Wenzel. Dabei gehe es auch um das Gefühl von Sicherheit. Obwohl die Testpflicht mittlerweile wieder aufgehoben ist, hätten sich viele Kurse freiwillig darauf verständigt, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorher einen Corona-Test machen, berichtet Christina Heinrichs, die bei der VHS für die Programmbereiche Sprachen, Politik und kulturelle Bildung zuständig ist. Viele Teilnehmer seien außerdem mindestens einmal geimpft. Die Gruppen seien mit höchstens sieben Leuten klein, die Räume groß. In den Pausen geht es raus.

Ohnehin plant plant die VHS Calenberger Land mit ihren Geschäftststellen in Barsinghausen, Gehrden, Ronnenberg, Seelze, Springe und Wennigsen für das nächste Semester viel mehr Unterricht draußen. Denn draußen ließe sich die Maskenpflicht umgehen. „Die VHS wird nie nur digital stattfinden. Deshalb brauchen wir kreative Lösungen“, sagt Prasuhn. Alle Räume drinnen sind inzwischen mit Mikrofonen und Projektionsflächen technisch so ausgestattet, dass Kurse auch hybrid stattfinden und Teilnehmer online zugeschaltet werden können. Für die Dozierenden gab es die ersten iPad-Schulungen. Das Herbstsemester beginnt am 13. September.

