160 Unterrichtsstunden und eine Prüfung haben sie hinter sich: Elf Frauen und ein Mann – davon vier aus Barsinghausen, zwei aus Wennigsen, eine aus Ronnenberg und einer aus Gehrden – haben ihren Qualifizierungskurs zu Tagespflegeeltern absolviert. Dozentin Sabine Müller und Kursbegleiterin Katja Mynarek-Busse von der Volkshochschule ( VHS) Calenberger Land gratulierten ihnen mit Blumen und überreichten die Urkunden, mit denen sie sich als ausgebildete Pflegekräfte ausweisen können.

Die beiden VHS-Mitarbeiterinnen sind stolz auf den Kurs, der der erste gewesen sei, der wegen der Corona-Krise die meisten Inhalte online lernen musste. Auch das sonst übliche Praktikum in einer Kinderbetreuungseinrichtung fiel wegen Corona aus – stattdessen wurden telefonisch Interviews geführt.

Fast alle Betreuungsplätze sind schon belegt

Um die Nachfrage müssen sich die zertifizierten Tagespflegeeltern keine Sorgen machen. Um bis zu fünf Kinder darf sich Katharina Michalke gleichzeitig kümmern. „Meine Plätze sind schon alle belegt“, sagt die Göxerin. Auch Sherlin Akopian, die in Zukunft bei den Königskindern, der Großtagespflege der Hoffnungsgemeinde in Kirchdorf, arbeiten wird, und die Barsinghäuserin Nada Hussein bestätigen, dass der Bedarf groß ist. Von den vieren hat nur Shalina Kurth aus Landringhausen noch Betreuungsplätze frei. Die Qualifikation gibt ihr die Möglichkeit, sich über das Jugendamt vermitteln zu lassen.

Derzeit gibt es in Barsinghausen 165 Kinder bei 41 Tagespflegepersonen. „Im Moment sind wir gut ausgestattet“, sagt Stadtsprecher Benjamin Schrader. Aber es gebe natürlich immer eine gewisse Fluktuation, weil jemand in Rente geht, aus anderen Gründen aufhört oder wegzieht.

240 Familien warten auf Kita-Platz

Insgesamt 240 Familien warten in Barsinghausen auf einen Betreuungsplatz in einem Kindergarten oder einer Krippe. Es gibt einen Kita-Notfallplan, sieben neue Kindergärten werden zurzeit gebaut. Um der Nachfrage an Betreuungsplätzen auch in Zukunft gerecht zu werden, sind Tagespflegeeltern deswegen eine wichtige Ergänzung. Bei Großtagespflegen können zwei Tagespflegepersonen bis zu zehn Kinder betreuen – „das ist dann schon fast wie eine kleine Kita“, sagt der Stadtsprecher. Zwei neue Großtagespflegeeinrichtungen haben gerade an der Bergstraße aufgemacht. Eine weitere ist an der Osterstraße geplant.

