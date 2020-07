Barsinghausen

An der Spitze des Zweckverbandes Volkshochschule Calenberger Land ( VHS) gibt es einen Wechsel: In der jüngsten Zweckverbandsversammlung ist Barsinghausens Erster Stadtrat Thomas Wolf einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. In diesem Amt löst er Ronnenbergs Ersten Stadtrat Torsten Kölle ab, dessen Amtszeit in Ronnenberg Ende Oktober endet und der deshalb nun auch den Verbandsvorsitz niedergelegt hat. Kölle hatte das VHS-Aufsichtsgremium seit Dezember 2018 geleitet. Der Zweckverbandsversammlung gehören Vertreter aller sechs Trägerkommunen der VHS aus Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden, Ronnenberg, Seelze und Springe an.

Einnahmeausfälle wegen Corona

Für die Volkshochschule ist das Jahr 2020 maßgeblich gekennzeichnet durch die Corona-Problematik, wie Geschäftsführer Kersten Prasuhn in der Versammlung betonte. Bisher könne die Volkshochschule aufgrund der ergriffenen Maßnahmen – darunter Kurzarbeit und die Wiederaufnahme der Kurse in eingeschränktem Maße seit Mitte Mai – die Krise aus den vorhandenen finanziellen Rücklagen meistern, berichtete er. Nun komme alles darauf an, wie das neue Semester ab September anlaufe. „Wenn alle Stricke reißen, muss ein Nachtragshaushalt beantragt werden“, sagte Prasuhn.

Er verwies darauf, dass die Volkshochschule aktuell mehr größere Räume benötige, um die Hygieneregeln zu erfüllen. Teurer sei auch die Reinigung, weil wegen der Corona-Vorgaben viel häufiger gereinigt werden müsse als sonst. „Dies muss finanziert werden“, betonte Prasuhn. Um die Einnahmen zu steigern, bemüht sich die Volkshochschule in Kooperation mit ihren Trägerkommunen nun um mehr Aufträge. Auch Firmen und die Kommunen selbst könnten als Auftraggeber für Kurse gewonnen werden, sagte der VHS-Chef. Ab Ende Juli soll es regelmäßige Treffen in den VHS-Geschäftsstellen mit den Politikern geben, die in der Zweckverbandsversammlung die Kommunen vertreten. Ziel sei es, noch intensiver zu erörtern, welche Bedarfe es in den einzelnen Kommunen gebe, sagte Prasuhn.

Von Andreas Kannegießer