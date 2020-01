Die Ortsfeuerwehr Kirchdorf leistet erfolgreiche Arbeit in der Nachwuchsförderung mit derzeit jeweils 13 jungen Mitgliedern in der Kinder- und in der Jugendfeuerwehr. Künftig wollen die neu gewählte Jugendwartin Denise Heydorn und ihr Stellvertreter Lars Weinburg zusätzliche Impulse geben. Ihr 95-jähriges Bestehen feiert die Feuerwehr Kirchdorf mit einem großen Zeltfest vom 11. bis 13. September.