Kersten Prasuhn aus Loccum übernimmt am 1. September die Verbandsgeschäftsführung der Volkshochschule ( VHS) Calenberger Land. Damit tritt er die Nachfolge von Frauke Voskuhl an, die nach 32-jähriger Tätigkeit für die VHS in den beruflichen Ruhestand geht. Voskuhl leitete die Volkshochschule seit 2011. Zuvor war sie stellvertretende VHS-Chefin sowie Leiterin der Geschäftsstelle in Wennigsen. Sechs Kommunen tragen die Volkshochschule Calenberger Land: Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden, Ronnenberg, Seelze und Springe.nn