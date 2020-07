Barsinghausen

Der Verein Calenberger Cultour & Co. (CC&Co.) steht vor einer neuen Spielzeit mit vielen Fragezeichen. Nach dem vorzeiten Abbruch der Vorsaison 2019/2020 im März wegen der Corona-Krise plant der Verein derzeit die ersten Vorstellungen mit Publikum unter den Vorgaben der Hygiene- und Abstandsregeln. Zum Auftakt kommt der bekannte Tierexperte Holger Schüler aus der Fernsehreihe „Der Hundeversteher“ am Sonnabend, 26. September, für eine Live-Show ins Theater Am Spalterhals.

Verein „fährt auf Sicht“

„Momentan fahren wir mit Blick auf die neue Saison noch total auf Sicht. Niemand kann heute mit Sicherheit sagen, unter welchen Bedingungen wir tatsächlich starten können“, sagt Schriftführer Rainer Bertsch. Die Hoffnung richte sich auf weitere Lockerungen und somit auf weniger Einschränkungen für Live-Auftritte vor einer Besucherkulisse.

Unter den jetzigen Vorzeichen hat CC&Co. in Abstimmung mit der Stadt Barsinghausen entschieden, lediglich jeden vierten Platz und jede zweite Sitzreihe im Theater Am Spalterhals mit Besuchern zu besetzen. Somit ließen sich die Abstandsregeln zum Schutz vor Virusinfektionen einhalten. Weil viele Plätze leer bleiben, können die Besucher ihre Jacken und Mäntel mit in den Saal nehmen und müssen nicht im Foyer an der Garderobe anstehen.

Klimaanlage saugt Luft ab

„Außerdem wird die neue Klimaanlage im Spalterhalstheater so eingestellt, dass die Luftströme und die Aerosole gezielt nach draußen ins Freie gesogen werden. Das ist ein weiterer Beitrag, um das Infektionsrisiko deutlich zu senken“, erläutert die CC&Co.-Vorsitzende Helga Winkler.

Zum Hygiene- und Sicherheitskonzept gehört darüber hinaus ein Leitsystem mit Richtungspfeilen auf dem Fußboden, um die Gehströme der Besucher zu steuern – und um Begegnungen auf engem Raum zu vermeiden. Auf den markierten Sitzplätzen im Zuschauerraum dürfen die Gäste dann auch ihre Mund-Nase-Masken abnehmen. „Damit sie die Vorstellung auch richtig genießen können“, sagt Winkler.

Plätze nebeneinander buchen

Für größere Gruppen mit Familienangehörigen und Freunden besteht die Möglichkeit, zusammenhängende Plätze direkt nebeneinander zu buchen. Voraussetzung: Die Besucher kommen aus einem gemeinsamen Haushalt oder die Freundesgruppe besteht aus maximal zehn Personen. „Auf diese Weise könnten wir auch mehr Besucher im Theater platzieren“, so Schriftführer Bertsch.

Mit seiner Theaterreihe beginnt der Verein erst spät in der Saison –mit der Komödie „Nein zum Geld“ am Sonnabend, 12. Dezember. Bislang bleiben die Aufführungen der Theaterreihe noch den Abonnenten vorbehalten, Buchungen für Nicht-Abonennten sind laut Helga Winkler wegen der reduzierten Platzkapazitäten momentan nicht möglich. „Selbst für unsere rund 280 Abonnenten würden die Plätze im Theater unter den aktuellen Bedingungen nicht ausreichen. Da müssen wir noch ein Lösung finden und auf Lockerungen der Coronaregeln hoffen“, sagt die CC&Co.-Vorsitzende.

Show mit Holger Schüler

Die erste Live-Vorstellung in der neuen Spielzeit 2020/2021 steht bereits am Sonnabend, 12. September, mit einer zweistündigen Bühnenshow des TV-Hundeverstehers Holger Schüler ab 20 Uhr auf dem Programm. Schüler zeigt auf anschauliche Weise die richtige Herangehensweise bei der Arbeit mit Hunden – lehrreich, amüsant und ohne Tricks. Ziel seines Vortrages ist es laut CC&Co., ein harmonisches Team aus Mensch und Hund zu bilden.

Tickets kosten 7,50 Euro für Schüler sowie zwischen 14 und 23 Euro für Erwachsene. Erhältlich sind die Karten im Vorverkauf unter anderem in der HAZ/NP-Geschäftsstelle Barsinghausen, Marktstraße 10, sowie online auf der Internetseite www.CCundCo.de.

