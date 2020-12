Egestorf

Das nahende Ende des Vereins betrachtet Doreen Inhestern mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Wir haben vielen Kindern eine Freude gemacht. Diese Freude zu erleben, wird mir fehlen“, sagt die Vorsitzende der Deistersterne, der Kinder aus sozial schwachen Familien unterstützt hat. Jedoch genau aus diesem Grund könne sie mit dem geplanten Schritt leben. „Es waren tolle Projekte dabei – und wenn es am schönsten ist, soll man aufhören.“ Zwölfeinhalb Jahre nach der Gründung ist es nun soweit: Die Deistersterne lösen sich auf.

„Man findet keine Leute im Ehrenamt“

Der aktuelle Vorstand besteht neben Inhestern aus ihrer Stellvertreterin Sonja Grimm sowie aus Schatzmeisterin Anja Bär und Schriftführer Heiko Thöle. „Bei mir hat sich in familiärer Hinsicht viel verändert, Herr Thöle ist nach Hamburg gezogen“, sagt Inhestern. Dadurch sei es fast unmöglich weiterzumachen, einen Verein könne man nicht ohne Vorstand führen. „Da geht es uns wie anderen Vereinen auch: Man findet keine Leute, um einen Vorstand zu besetzen – wir haben viele Personen angesprochen.“ Daher sei es besser, aufzuhören und zu sich selbst ehrlich zu sein, statt halbherzig weiterzumachen. „Wir gehen ja auch auf dem Höhepunkt, haben in den fast 13 Jahren viel angeschoben und erreicht.“

Anzeige

Weihnachtsaktionen wie hier vor wenigen Tagen bei der Gehrdener Tafel, als Deistersterne-Mitglied Ines Fieber Tüten verteilte, wird es 2021 mit dem Verein nicht mehr geben. Quelle: Stephan Hartung

Als solche Höhepunkte bezeichnet Doreen Inhestern die Unterstützung des Mittagstischs in der Petrusgemeinde. „Dadurch konnten wir wertvolle Vorarbeit leisten, bevor dieses Projekt durch die Einführung der Ganztagsschulen nicht mehr benötigt wurde.“ In Erinnerung geblieben sind ihr aber auch Besuche im Zoo Hannover, Tages- oder Wochenausflüge ans Steinhuder Meer, Fotoshootings mit Jugendlichen oder auch die Weihnachtspäckchen-Aktionen für die Tafeln sowie diverse Bastelprojekte und Osterüberraschungen. Zielgruppe des in Egestorf beheimateten Vereins waren Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien aus den Städten Barsinghausen, Gehrden, Ronnenberg, Springe und Bad Nenndorf.

Das sind die Deistersterne Der Verein Deistersterne engagiert sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche in der Deisterregion. Im Juli 2008 und damit etwa neun Monate nach der ersten Hilfsaktion gründeten sich die Deistersterne als Verein. Von Beginn an war Doreen Inhestern die Vorsitzende. Kurios verlief übrigens die Namensfindung: Der Deister sollte vorkommen, es wurde aber noch ein Zusatz gesucht – da entschied man sich für die Endung des Nachnamens der Vorsitzenden, auch wenn bei der Aussprache ihres Namens die Betonung auf der zweite Silbe liegt. Im neuen Jahr will der Verein, der zehn aktive und 18 passive Mitglieder hat, eine Auflösungsversammlung einberufen.

Waldspielplatz ist nachhaltig und hält 30 Jahre

Das Königsprojekt war jedoch der Waldspielplatz, „unser Großprojekt zu unserem zehnjährigen Bestehen“. Im November 2018 gingen nahe des S-Bahnhofes Egestorf oberhalb der Försterbrücke die ersten Spielgeräte in Betrieb, im Sommer danach folgte die Einweihungsfeier. Für Doreen Inhestern ist der Waldspielplatz deswegen herausragend, „weil er nachhaltig ist, davon haben Kinder noch in 30 Jahren etwas“. Eigentlich sei der Spielplatz gar nicht so groß geplant gewesen, erinnert sich die Vorsitzende und lacht. „Aber wir haben so viele Spenden eingenommen.“ Der Spielplatz entstand dank Hilfsgeldern in Höhe von 55.000 Euro.

Verein dankt allen Spendern

Doreen Inhestern ist es in diesem Zusammenhang wichtig zu betonen, dass sie sich für viele Spenden während der Vereinstätigkeit bedankt. „Ob Firmen oder Privatpersonen – wir wurden immer toll unterstützt, mussten nie betteln.“ Zum Beginn eines Jahres habe man immer so viel Geld zusammengehabt, „dass wir bereits wussten, wieder in den Zoo fahren zu können“.

Zu Beginn des Jahres 2021 steht nun jedoch die Vereinsauflösung auf dem Programm. „Wir haben im Vorfeld darüber natürlich intern schon gesprochen und uns bei einem Notar informiert. Wir müssen offiziell zu einer Versammlung einladen, dann mit Unterschrift die Auflösung beschließen.“ Der weitere Weg wird sein, dass die Deistersterne aus dem Vereinsregister beim Amtsgericht gestrichen werden. Nach fast 13 engagierten Jahren, in denen viele Kinder und Jugendliche glücklich gemacht wurden, leuchten die Sterne dann nicht mehr.

Von Stephan Hartung