Der Barsinghäuser Eine-Welt-Laden hat seit der Gründung des Trägervereins vor 40 Jahren insgesamt rund 393.000 Euro Spenden für Projekte in sogenannten Entwicklungsländern überwiesen. Diese stolze Bilanz hat der Vorstand des Vereins anlässlich der Jahresversammlung des Eine-Welt-Ladens gezogen. Das Geld stammt aus den Überschüssen aus dem Verkauf fair gehandelter Waren, außerdem aus eigenen Mitteln des Vereins sowie aus Spenden von Unterstützern weit über Barsinghausen hinaus. „Über dieses Ergebnis sind wir sehr erfreut“, sagte die stellvertretende Vorsitzende Silke Bremer. „Es ist eine Wertschätzung unserer Arbeit für einen gerechteren Welthandel.“

Persönliche Kontakte zu Projekten

Auch diesmal hat die Versammlung weitere Hilfen für Projekte in Afrika und Lateinamerika beschlossen – insgesamt über 5000 Euro. Nach Mitteilung des Vereins wird erneut die Schülerhilfe Senegal mit 2500 Euro und das senegalesische Frauenprojekt G.R.A.I.F.mit 1000 Euro unterstützt. Außerdem gehen 500 Euro nach Mexiko an das armutsorientierte Bildungsprojekt Cactus und 1000 Euro nach Bolivien für eine Volksküche sowie Schulausbildung. „Diese Projekte, zu denen persönliche Kontakte bestehen, werden seit vielen Jahren unterstützt“, sagt Eine-Welt-Laden-Vorsitzender Christian Röver.

Der amtierende Vereinsvorstand wurde in nahezu unveränderter Besetzung wiedergewählt. Außer dem Vorsitzenden Röver und seiner Stellvertreterin Bremer gehören dem Gremium auch Niklas Seibert (Geschäftsführung Laden), Ulla Seibert (Geschäftsführung Verein) sowie die Beiratsmitglieder Irene Siewert, Hildegard Baranowski, Karin Skowronek, Dietmar Buchholz, Rosemarie Griebel-Kruip und Roswitha Feise an.

Ausgefallene Veranstaltungen werden nachgeholt

Ein Wermutstropfen bei der Arbeit in den vergangenen Monaten sei der coronabedingte Ausfall des beliebten Afrika-Abends in Zusammenarbeit mit dem Bücherhaus am Thie sowie des Fairen Frühstücks in Kooperation mit der Mariengemeinde gewesen, sagte Röver. „Wir hoffen, dass wir sie im nächsten Jahr anlässlich unseres 40-jährigen Jubiläums nachholen können.“ Das erste Ladengeschäft des Vereins war 1981 – ein Jahr nach der Gründung – eröffnet worden, damals noch in der Marienstraße.

Nähere Informationen über das Sortiment des Eine-Welt-Ladens sowie die Hilfsprojekte des Vereins gibt es unter der Adresse eine-welt-laden-barsinghausen.de im Internet.

