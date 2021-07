Barsinghausen

Weil das kleine Lehrschwimmbecken (LSB) in der Adolf-Grimme-Schule immer noch nicht öffnen darf, müssen die Kinder mit ihren Übungsleitern entweder in das große Deisterbad ausweichen oder ein ohne Wasser auf der grünen Wiese trainieren. Der private LSB-Trägerverein will das Lehrschwimmbecken möglichst bald wieder öffnen, doch die Stadtverwaltung will zunächst ein TÜV-Gutachten zur Betriebssicherheit der Anlage abwarten.

Hängedecke mit Gefahrenpotenzial?

Bedenken hat die Stadt insbesondere wegen der Hängedecke über dem Becken. Nach Angaben von Wolfgang Meier, Vorsitzender des privaten LSB-Trägervereins, moniert der TÜV angerostete Metallhalterungen für die Zwischendecke. Ein Gutachten solle nun Aufschluss über die Sicherheit oder das mögliche Gefahrenpotenzial geben.

Wolfgang Meier vom Trägerverein am Zugang zur Zwischendecke über dem Lehrschwimmbecken. Quelle: Frank Hermann

Meier zufolge hatte der TÜV bereits im Jahr 2017 die Stadt auf das Rostproblem in der Zwischendecke hingewiesen. „Aber wir vom Trägerverein kannten das damalige Gutachten nicht“, sagt Meier. Fest stehe auf jeden Fall: In den vergangenen vier Jahren habe die Gebäudewirtschaft nichts unternommen.

Innenwände sind durchfeuchtet

Hinzu komme ein Sturmschaden am Dach über dem Lehrschwimmbecken, der im Februar 2020 entstanden sei. Auch mit der Reparatur dieses Schadens habe sich die Stadt lange Zeit gelassen. Mittlerweile seien Dachdecker dabei, die Löcher in der Dachhaut zu schließen. Allerdings seien Wände im Innenbereich der Anlage durch eindringendes Regenwasser längst durchfeuchtet worden.

Der Defekt am Dach hat zu deutlichen Feuchtigkeitsschäden an den Innenwänden des Sanitärbereiches geführt. Quelle: Frank Hermann

In der Corona-Krise habe es wegen des Lockdowns im Frühjahr 2020 und danach seit November 2021 keinen Schwimmunterricht für Kinder gegeben. Und nun sei das Lehrschwimmbecken wegen des Schadens am Dach und wegen der möglichen Mängel an den Deckenhalterung weiterhin gesperrt – mit offenem Ausgang, solange das neue TÜV-Gutachten nicht vorliegt.

„Wenn tatsächlich die Zwischendecke das eigentliche Problem für die Betriebssicherheit darstellt, dann nehmen wir die Decke einfach ab und installieren eine neue Beleuchtung“, kündigt Wolfgang Meier an. Dann sei eine Öffnung des Beckens mit Beginn des neuen Schuljahres machbar. Zu diesem Zweck wolle der Verein eine Summe von 10.000 bei der Stadt beantragen.

Kinder warten auf Unterricht

Rund ein Dutzend verschiedene Nutzergruppen warten laut Meier darauf, endliche wieder ins Lehrschwimmbecken steigen zu können. Dazu gehörten viele Kinder und Jugendliche, die im Becken ihre ersten Schwimmerfahrungen sammeln – wie zum Beispiel die jungen Übungsgruppen des Schwimmclubs Barsinghausen (SCB).

So sieht es im Innenbereich der Zwischendecke mit den Halterungen aus. Quelle: Frank Hermann

Die beiden Übungsleiterinnen Corinna Schön und Bettina Knuth müssen mit ihren sieben- bis achtjährigen Schützlingen ins große Deisterbad ausweichen oder Trockentraining auf der grünen Wiese anbieten. „Das ist kein richtiger Ersatz. Denn im Deisterbad läuft nebenher der reguläre Badebetrieb. Im Lehrschwimmbecken lernen die Kinder in einem überschaubaren und sicheren Bereich“, erläutert Corinna Schön. Und Schwimmersatztraining auf dem Trockenen sei ohnehin keine Alternative.

Genauso sehen es die Kinder: „Hier im Lehrschwimmbecken ist das Wasser nicht so tief, und wir sind mit der Gruppe alleine beim Schwimmunterricht“, sagt etwa die achtjährige Smilla.

„Der Bedarf ist riesig“

Corinna Schön, Bettina Knuth und die anderen Übungsleiter der Schwimmvereine wünschen sich einen schnellen Wiederbeginn des Schwimmunterrichts des LSB: „Der Bedarf ist riesig. Wir haben eine ganz lange Warteliste für Jungen und Mädchen, die noch nicht schwimmen können“, sagt Schön.

Von Frank Hermann