Das Barsinghäuser Weihnachtsdorf steht vor dem Aus. Der Verein Interessengemeinschaft (IG) Weihnachtsdorf findet keine Mitglieder mehr, die die vakanten Vorstandspositionen übernehmen wollen. Eine Mitgliederversammlung am 30. Januar sei erfolglos geblieben, berichtet die Vorsitzende Ulla Völkner. Für den 19. Februar sind die IG-Mitglieder nun erneut zu einer Sitzung eingeladen. Dann steht die Abstimmung zur Vereinsauflösung auf der Tagesordnung.

Nach Einschätzung von Völkner sei es unrealistisch, jetzt noch an eine Wendung zu glauben. „Der Verein wird sich auflösen, und das Weihnachtsdorf wird es in der bisherigen Form nicht mehr geben“, sagt sie. Es gebe gleich drei freie Vorstandsämter, für die sich niemand finde. Völkner selbst will ebenso aufhören wie ihr Stellvertreter Frank Helmerding, der aus Barsinghausen weggezogen ist. Auch das Schatzmeisteramt ist nach dem Tod des bisherigen Amtsinhabers im vergangenen Jahr vakant.

Hoher Arbeitsaufwand für Ehrenamtliche

Das Barsinghäuser Weihnachtsdorf am Thie in der Stadtmitte war seit Jahren ein stimmungsvoller Anziehungspunkt für rund dreieinhalb Wochen in der Adventszeit. Rund um die Weihnachtspyramide und ein Kinderkarussell gab es verschiedene Stände, an denen Glühwein, Bratwürste und auch Spezialitäten wie etwa Flammlachs zu haben waren. Für viele Barsinghäuser hatte sich das kleine Dorf zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Seit 2014 ist die IG Weihnachtsdorf als eingetragener Verein als Ausrichter des Dorfes verantwortlich.

Die Last der gesamten Organisation des Weihnachtsdorfs lag stets in den Händen der ehrenamtlichen Vereinsmitglieder. Die Arbeit sei enorm zeitaufwendig, sagt Völkner. Das sei eines der Probleme. „Aber auch die große Verantwortung möchte niemand mehr übernehmen.“ Hinzu komme, dass von den zuletzt 36 Mitgliedern der IG viele schon älter seien. „Maximal ein Dutzend hilft aktiv mit“, sagt Völkner. Die 66-jährige Rentnerin hatte zuletzt auch in Personalunion die Aufgaben des Schatzmeisters übernommen. „Aber ich bin auch nicht mehr bereit, das alles alleine zu leisten“, sagt die engagierte IG-Chefin.

Die Pyramide mit den Holzfiguren aus dem Erzgebirge ist das Wahrzeichen des Barsinghäuser Weihnachtsdorfes. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Nach den Worten der Vorsitzenden hat es Anfang Februar bereits ein Gespräch mit den drei gewerblichen Betreibern von Hütten im Weihnachtsdorf gegeben, um ihnen die Situation zu erläutern. „Die Enttäuschung war sehr groß“, berichtet Völkner. Auch die Stadtverwaltung sei informiert worden. „Die Stadt kann das Weihnachtsdorf nicht selbst betreiben, wäre aber bereit gewesen, sich finanziell stärker zu engagieren“, berichtet die Vorsitzende.

Vermögen fällt an die Stadt

Die größte Hoffnung des IG-Vorstandes war, dass in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen vielleicht noch eine zukunftsträchtige Lösung für das Weihnachtsdorf gefunden werden könnte. Die Idee des IG-Vorstandes: Die IG Weihnachtsdorf könnte mit dem Stadtmarketingverein verschmelzen. In einem Gespräch mit Vertretern von Unser Barsinghausen seien die eigenen Ideen aber abgelehnt worden. „Uns ist deutlich gemacht worden, dass Unser Barsinghausen einen so großen Aufwand für das Weihnachtsdorf nicht betreiben könne“, sagt Völkner.

Immerhin wollen laut Völkner die gewerblichen Betreiber und der Vorstand von Unser Barsinghausen miteinander sprechen und ausloten, ob ein Konzept für eine möglicherweise abgespeckte Veranstaltung in diesem Jahr möglich wäre.

„Natürlich ist das traurig“

Wie geht es ansonsten weiter? Völkner stellt sich darauf ein, dass nach der formalen Auflösung des Vereins ein Liquidator gefunden werden muss, der sich um die weiteren Schritte kümmert. Satzungsgemäß wird das Vereinsvermögen der IG Weihnachtsdorf an die Stadt fallen – neben vierstelligen Rücklagen gehört dazu vor allem die im Erzgebirge angefertigte Weihnachtspyramide.

„Natürlich ist das Ganze traurig“, sagt die Vorsitzende. Sie habe bei ihrem Engagement nicht zuletzt „viele interessante Menschen kennengelernt“. Allerdings sei jetzt der richtige Zeitpunkt zum Handeln. „Wir müssen das Ganze nicht unnötig hinauszögern.“

Von Andreas Kannegießer