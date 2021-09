Barsinghausen

TC Rot-Weiß Barsinghausen, der Barsinghäuser TV, der TSV Kirchdorf, der TSV Egestorf, der VSV Hohenbostel und der TSV Groß Munzel: In sechs Vereinen kann man in Barsinghausen Tennis spielen. Vor 110 Jahren tauchte die Sportart im Stadtgebiet erstmals auf. Das haben die Vereine am Sonntag gefeiert: Im Rahmen der Sportentdeckertage richteten sie ein gemeinsames Mixed-Turnier aus.

Netzwerk gegründet

In den letzten Jahren sei die Kooperation zwischen den unterschiedlichen Vereinen deutlich enger geworden, sagte Carsten Hettwer, Vorsitzender des Tennisklubs RW Barsinghausen und Sprecher des Netzwerkes Tennis, in welchem sich die Vereine gegenseitig unterstützen. „Es geht darum, was man gemeinsam organisieren kann“, sagte Hettwer. So könne man etwa gemeinsame Mannschaften bilden, wenn es in einem Verein in einer Altersgruppe nicht genügend Sportler gebe. Aber auch von den Erfahrungen der anderen könnten die Vereine profitieren. In den regelmäßigen Treffen der Vorstände gehe es um Fragen wie: „Welche Platzaufbereitungsanlagen sind besonders gut?“.

Um sich auszutauschen, seien die Vorstände bereits gemeinsam wandern gegangen. Aber auch für andere Vereinsmitglieder biete das Netzwerk Vorteile. So sollten beispielsweise gemeinsame Erste-Hilfe-Kurse für jeden angeboten werden. Hier machte bisher aber die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Wie bei so vielen Projekten von Sportvereinen ging auch hier der Infektionsschutz vor der Freizeitbeschäftigung, bedauerte Hettwer. Etwas über den Spielbetrieb hinaus zu organisieren, sei schwieriger geworden in der Corona-Zeit.

Lockdown war keine leichte Zeit

Sowieso sei der Lockdown keine leichte Zeit für den TC Rot-Weiß gewesen. Zu den Investitionen in Hygienemaßnahmen, zu denen der Verein durch das Virus gezwungen war, blieben auch die Gäste in der Vereinsgaststätte aus. „Da haben wir teilweise auf die Pacht verzichtet“, erzählte Hettwer.

Nimmt man die Mitgliederzahlen als Maßstab, könnten die Tennisvereine aber auf der anderen Seite sogar von den Beschränkungen zur Pandemiebekämpfung profitiert haben, mutmaßt er. Während Mannschaftssportarten zeitweise untersagt waren, sei das Tennisspielen weiterhin möglich gewesen. „Deswegen sind Handballer und Fußballer zum Tennis gekommen“, sagt Hettwer. Mit 289 Mitgliedern liege der TC Rot-Weiß etwa auf dem Niveau der Zeit vor der Pandemie.

„Wir arbeiten daran, Tennis zu erhalten“

Insgesamt sei die Kapazität in den Vereinen dennoch zurückgegangen. „Grün-Weiß Goltern hat keine Tennis-Sparte mehr“, berichtete Hettwer. Auch der Barsinghäuser Tennisverein (BTV) habe bereits einen Platz zu einer Boule-Anlage umgebaut. Der Vorsitzende des TC RW Barsinghausen vermutet dahinter einen Trend. „Wer geht heute noch zum Tauziehen? Das war früher olympisch“, sagt er. „Wir arbeiten daran, Tennis zu erhalten.“

An dem Jubiläumsturnier nahmen derweil nicht nur eingefleischte Tennisspieler teil. „Es sind auch viele dabei, die eigentlich nicht zentral Tennis spielen“, berichtete Hettwer. Völlig unerfahrene Sportler seien indes auch nicht dabei. Das Ziel des Netzwerk Tennis erfüllt das Turnier auf jeden Fall: „Wir freuen uns, dass wir uns kennenlernen können“, sagte Hettwer.

Von Finn Bachmann