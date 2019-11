Barsinghausen

Unter dem Motto „Die Petersburger Schlittenfahrt“ stehen drei besinnliche Konzerte, die der Männerchor der Vereinigten Sängerschaft aus Barsinghausen während der Adventszeit im Stadtgebiet gibt. Auftakt der kleinen Konzertreihe ist am Sonnabend, 30. November, ab 17 Uhr in der Barsinghäuser Klosterkirche. Dort singt der Chor bereits zum 27. Mal in der Adventszeit.

Weihnachtslieder aus verschiedenen Ländern

Die Vereinigte Sängerschaft präsentiert in der Klosterkirche zeitgenössische und auch klassische Weihnachtslieder aus verschiedenen Ländern. Begleitet werden der Chor und die Solisten unter anderem von der Instrumentalgruppe der Sängerschaft. Die Gesamtleitung der Veranstaltung hat Vasile Wille-Munteanu. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, um Spenden wird aber gebeten.

Außerdem will der Chor die Bewohner verschiedener Senioreneinrichtungen im Barsinghäuser Stadtgebiet mit seinen Liedern erfreuen. Am Freitag, 6. Dezember, singt die Vereinigte Sängerschaft ab 15 Uhr im Kursana Domizil am Deisterplatz in Barsinghausen. Auch in der Seniorenresidenz Am Kaiserhof ist der Chor zu Gast. Das dortige Konzert beginnt am Sonnabend, 14. Dezember, um 15.30 Uhr.

Von Andreas Kannegießer