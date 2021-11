Die Senegal-AG des Hannah-Arendt-Gymnasiums (HAG) in Barsinghausen hat einen Kalender mit eigenen Fotos aus dem Senegal zum Stückpreis von 15 Euro in den Verkauf gebracht. Der finanzielle Erlös aus dem Kalenderverkauf geht als Spende an zwei Schülerhilfsprojekte in dem westafrikanischen Land.