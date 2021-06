Egestorf

Mit einer groß angelegten Aktion hat die Polizei am Sonnabend rund um den Nienstedter Pass Autofahrer und vor allem Motorradfahrer kontrolliert. Rund 20 Beamte aus unterschiedlichen Einsatzstellen und Landkreisen waren von 10 bis 18 Uhr vor Ort.

Zentraler Anlaufpunkt auf dem Nienstedter Pass war der Parkplatz, auf dem ein Container als mobile Polizeistation aufgebaut war. „Wir haben die Kontrolle seit langer Zeit geplant. Das gute, aber nicht zu heiße Wetter hat uns in die Karten gespielt, sodass viele Verkehrsteilnehmer unterwegs waren“, sagte Alessandra Bunn. Die Einsatzleiterin gehört zur Polizei Bad Münder, die mit der Polizei aus Barsinghausen zusammenarbeitete – beide waren für die Geschwindigkeitskontrollen auf der jeweiligen Seite des Passes verantwortlich.

Krad-Spezialisten der Polizei sind im Einsatz. Quelle: Stephan Hartung

Motorräder im Fokus

Im Einsatz waren auch Kollegen aus Hannover sowie von der Kontrollgruppe Krad der Polizeidirektion Göttingen, die auf dem Parkplatz die Motorradfahrer kontrollierten und deren Fahrzeuge prüften. „Die Kollegen aus Göttingen sind unsere Experten für Motorräder, sie haben entsprechendes Wissen und die nötige Ausrüstung“, sagte Bunn. Dazu zählt beispielsweise ein Dezibelmessgerät. Ist das Motorrad zu laut, liegt ein Verstoß vor. Gleiches gilt für Bauteile an einem Fahrzeug, die nicht erlaubt sind oder eine besondere Genehmigung erforderlich machen – wie bei Autos aus der Tuning-Szene.

Auf dem Parkplatz am Niensteder Pass kontrolliert die Polizei in großem Stil. Quelle: Stephan Hartung

„Wir kontrollieren stichprobenartig. Außerdem gibt es eine allgemeine Verkehrskontrolle, diese gilt auch für Autos“, erklärte die Einsatzleiterin. So wurde zum Beispiel ein Autofahrer auf den Parkplatz gewunken, der mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war; eine Laserpistole in einem Zivilfahrzeug der Polizei hatte den Wagen erfasst. Nach einem kurzen Gespräch mit einem Polizeibeamten verschwand der Fahrer mit einem kleinen Plastikbecher in der Hand hinter einem Gebüsch. Er musste eine Urinprobe abgeben, offenbar bestand der Verdacht, dass er sein Fahrzeug unter Drogeneinfluss geführt hatte.

Die Polizei hat auf dem Parkplatz auf dem Nienstedter Pass eine Containerstation eingerichtet. Quelle: Stephan Hartung

Die Bilanz des Polizeieinsatzes: 180 Autos und Motorräder wurden kontrolliert. „Dabei haben wir 45 Verstöße gezählt. 35 lagen im Verwarn-, zehn aber schon im Bußgeldbereich von 60 Euro aufwärts“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Auffällig sei gewesen, dass häufig Mängel an Spiegelvorrichtungen, Auspuffanlagen und Kennzeichenhalterungen festgestellt wurden. 17 Fahrzeughalter erhielten die Auflage, die beanstandeten Punkte innerhalb einer Frist zu beseitigen.

Drei Personen dürfen nicht weiterfahren

Neunmal stellte die Polizei fest, dass die Auto- oder Motorradeigentümer ihr Fahrzeug ohne gültige Betriebserlaubnis führten; teilweise hatten die Besitzer Veränderungen vorgenommen, die im Straßenverkehr gefährlich werden können. „Drei Personen wurde die Weiterfahrt untersagt“, berichtete der Sprecher. Bei den Geschwindigkeitsüberschreitungen sah es so aus: Im Gebiet der Polizei Bad Münder gab es 98 Verfehlungen, auf der Barsinghäuser Seite des Nienstedter Passes zählte die Polizei nur 28 Verstöße.

Von Stephan Hartung