Abgesehen von den Monaten im Herbst und Winter besucht Barsinghausens Bürgermeister Marc Lahmann regelmäßig die Ortsteile – inklusive der Kernstadt sind es 18. Jeweils einmal pro Monat kommt Lahmann zu Besuch und unternimmt einen Rundgang plus vorheriger Bürgersprechstunde. „Und das alles nach einem System, nämlich das Alphabet rückwärts“, berichtet der Bürgermeister und lacht. Im vergangenen Jahr begann er in Winninghausen. Mittlerweile hat er sich von hinten nach vorn vorgearbeitet. Im Mai war er in Hohenbostel, im Juni in Groß Munzel, im Juli in Großgoltern und im August in Göxe. Nun folgte im September mit Egestorf die zweitgrößte Ortschaft von Barsinghausen. Im Oktober bildet der Rundgang in Eckerde den Abschluss für 2019. Im nächsten Jahr sind dann Barrigsen, die Kernstadt Barsinghausen sowie Bantorf an der Reihe. hg