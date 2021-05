Barsinghausen

Unbekannte haben am Wochenende versucht, in den Corona-Schnelltest-Container auf dem Lidl-Parkplatz an der Steinklippenstraße einzubrechen. Laut Polizei muss sich jemand in der Zeit zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonnabend, 8.30 Uhr, an der Türklinke des Containers zu schaffen gemacht haben – der Türbeschlag ist verbogen. Die Tür ließ sich aber offenbar nicht öffnen. Der Schaden beträgt 150 Euro. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Barsinghausen unter der Telefonnummer (05105) 523115 zu melden. Erst Anfang Mai waren in Barsinghausen Diebe in das Schnelltestzentrum bei Kaufland eingebrochen und hatten unter anderem 2500 Corona-Schnelltests und Schutzkleidung gestohlen.

Von Sarah Istrefaj