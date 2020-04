Barsinghausen

Nachdem vor rund zwei Wochen wegen der Corona-Krise alle Barsinghäuser Senioren Post von Bürgermeister Marc Lahmann bekommen haben, sind nun die Familien mit schulpflichtigen Kindern an der Reihe. In einem weiteren Brief wendet sich der Verwaltungschef angesichts der bevorstehenden Wiederaufnahme des Schulbetriebs an die Eltern.

„Lockerungen dürfen nicht verführen“

In dem Schreiben, das über die Schulen verteilt wird, appelliert Lahmann an die Erziehungsberechtigten, dass diese ihren Nachwuchs für die Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen sensibilisieren sollten. Die jüngsten Lockerungen dürften nicht dazu verführen, in der Achtsamkeit nachzulassen, betont der Bürgermeister. In dem Verwaltungsschreiben wird dafür geworben, dass sich die Eltern regelmäßig mit ihren Kindern über die aktuellen Schutzmaßnahmen unterhalten sollten. Kinder und Jugendliche könnten mit ihrem Verhalten einen großen Beitrag dazu leisten, die Epidemie einzudämmen, meint der Bürgermeister. „Wir alle tragen in einer Situation wie dieser für unsere Mitmenschen eine große Verantwortung.“

Hygienepläne müssen eingehalten werden

Zugleich versichert der Verwaltungschef den Eltern, dass die Schulen verstärkt mit Hygieneartikeln ausgestattet werden. Stadtverwaltung, Schulleitungen und Lehrkräfte würden „verstärkt auf die Einhaltung der coronaspezifischen Hygienepläne“ achten.

Von Andreas Kannegießer