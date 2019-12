Viele Kinderaugen haben vor lauter Freude geleuchtet, als Annegret Ronschke und Gabriele Rother vom DRK-Stadtverband Barsinghausen am Mittwoch in der HAZ/NP-Geschäftsstelle die Geschenkpakete aus der Wunschbaum-Aktion an die Jungen und Mädchen überreicht haben. Spender und Sponsoren beteiligten sich an dieser Aktion, um Kindern aus bedürftigen Familien mit liebevolle verpackten Geschenken eine Freude zu bereiten.