Barsinghausen

Das regionseigene Kinder- und Jugendheim Am Waldhof in Barsinghausen ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Die Jugendhilfeeinrichtung betreut nach den Worten des Leitungsduos Derk Wiebe und Matthias Brüchert inzwischen rund 210 Kinder und Jugendliche an verschiedenen Standorten. Allerdings leben nur rund 60 von ihnen direkt im Heim Am Waldhof oder werden dort zumindest tagsüber von pädagogischen Fachkräften betreut. Die Mehrzahl der Waldhof-Schützlinge ist in Wohngruppen in verschiedenen anderen Kommunen im Regionsgebiet untergebracht, viele davon in vier Gruppen in Wunstorf.

Wie Brüchert und Wiebe am Mittwoch bei einem Gespräch mit der FDP-Regionsfraktion berichteten, ist die Zahl der Mitarbeiter über alle Standorte hinweg auf derzeit 135 gestiegen. Die Vergrößerung der Einrichtung hat nach Angaben des Leitungsduos vor allem mit den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zu tun, die sich in der Obhut der Einrichtung befinden. Etwa 45 dieser minderjährigen Zuwanderer würden derzeit betreut, die meisten davon in Wunstorf, erläuterte Wiebe.

Heim sucht Erzieher

Das neue Führungsduo, das in diesem Jahr den langjährigen Heimleiter Dietmar Bolte abgelöst hatte, sieht die Betreuungseinrichtung gut aufgestellt: Die Bauprojekte im Zuge der Brandschutzsanierung sind abgeschlossen, und auch das Modell der Doppelspitze habe sich bewährt, sagten Wiebe und Brüchert. Das Kinder- und Jugendheim verfüge über einen Etat von rund 10 Millionen Euro, der vollständig über die Belegungsentgelte abgedeckt sei, die die zuständigen Jugendämter überweisen müssen.

Als aktuelles Problem nannten Wiebe und Brüchert allerdings den Fachkräftemangel, der sich auch im Kinder- und Jugendheim zunehmend bemerkbar mache. „Aktuell sind fünf Erzieherstellen unbesetzt“, sagte Wiebe.

Die FDP-Regionsfraktion unterhält bereits seit mehr als 40 Jahren eine Patenschaft für eine Wohngruppe im Haus 3 des Kinder- und Jugendheimes. Alljährlich vor Weihnachten besuchen die Freidemokraten die Einrichtung, um Wünsche ihrer Patengruppe zu erfüllen und sich über aktuelle Probleme zu informieren.

Tagesstruktur für Schützlinge

Fraktionsvorsitzende Christiane Hinze und ihre Mitstreiter wiesen auf die veränderten Rahmenbedingungen für die Bewohner der Einrichtung hin, die die Politiker in den vergangenen Jahrzehnten erlebt haben. Wiebe bestätigte das. „Früher haben bis zu 200 Kinder und Jugendliche direkt im Heim gewohnt“, berichtete er. Die Schützlinge seien in Vierbettzimmern in insgesamt zehn Gruppen untergebracht gewesen. „Damals hatten wir noch ein ganz anderes Leben hier.“ Inzwischen seien längst Einzelzimmer üblich.

Die Freidemokraten interessierten sich auch für das pädagogische Konzept der teilstationären Tagesbetreuung von Kindern und Jugendlichen am Waldhof. Betreut würden Jungen und Mädchen, deren Familien mit der Betreuung überfordert seien, die aber nicht ganz von den Eltern getrennt werden sollten, erläuterte der pädagogische Leiter Wiebe. Wichtig sei, den Jugendlichen eine Tagesstruktur zu geben, sagte er. Das Heim biete unter anderem Hausaufgabenbetreuung, Bastel- und Sportangebote. „Abends werden sie dann wieder nach Hause gebracht.“

Die Freidemokraten lobten die engagierte Arbeit der Einrichtung aus vollem Herzen. „Es ist gut, dass es Sie gibt“, sagte Hinze, ehe sich die Fraktion zum gemeinsamen Kaffeetrinken und zur Bescherung mit den Kindern im Haus 3 zurückzog.

Von Andreas Kannegießer