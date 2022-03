Barsinghausen

Die Osterferien sind nicht mehr weit. Während sich Kinder und Jugendliche auf freie Tage freuen, stellt sich für die Eltern die Frage: Wohin mit dem Nachwuchs, wenn Vater und Mutter weiter arbeiten müssen? Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause bei den städtischen Ferienangeboten will das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Barsinghausen in diesem Jahr wieder durchstarten und ist optimistisch, dass das Angebot nicht erneut kurzfristig reduziert werden muss.

Betreuung an neun Ferientagen

Die Osterferien dauern vom 4. bis einschließlich 19. April. Das Kinder- und Jugendbüro hat für insgesamt neun Tage ein Programm auf die Beine gestellt – und es sind sogar noch Plätze für Jungen und Mädchen aus Barsinghausen frei.

In der ersten Woche bietet das Amt für Jugendpflege eine Ferienbetreuung ausschließlich für Kinder von berufstätigen Eltern an. Bereits frühzeitig waren alle Plätze ausgebucht. „Es haben sich unheimlich viele angemeldet“, sagt die städtische Mitarbeiterin Karina Karwath. „Es rücken jetzt nur noch Kinder nach, wenn andere ausfallen sollten“, erklärt die Diplomsozialpädagogin. An drei Orten werden insgesamt etwas über 80 Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis elf Jahren betreut – 40 Kinder an der Adolf-Grimme-Schule, 22 an der Ernst-Reuter-Schule und 20 im Feriencamp rings um die Grundschule in Groß Munzel.

Sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen und beschäftigen fünf Tage lang von 8 bis 15.30 Uhr die Kinder – die Frühbetreuung beginnt bereits um 7 Uhr. Die Kinder können sich auf sogenannten Bewegungsbaustellen ausprobieren, in Bauecken basteln, in den angeschlossenen Schulturnhallen toben und spielen oder im Hallenbad planschen und schwimmen.

Noch Plätze für Aktionstage frei

In der zweiten Ferienwoche, vom 11. bis einschließlich 14. April (der 15. April ist Karfreitag) stehen Aktionstage an der Adolf-Grimme-Schule auf dem Programm. Dieses Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren – ihre Eltern müssen nicht berufstätig sein. Hierfür können sich noch Kinder anmelden. Sie können für einzelne Tage oder auch für die gesamte Zeit buchen. Dafür wurden an allen Schulen Anmeldeflyer ausgelegt. Die Anmeldung muss beim Amt für Jugendpflege, Rathaus II, Zimmer 210, 2. OG, Deisterplatz 2, abgegeben werden, kann aber auch per E-Mail an karina.karwath@stadt-barsinghausen.de oder per Fax an die Nummer (05105) 77492332 versendet werden.

Für einen Wochenpreis von 24 Euro und einen Tagespreis von 6 Euro (7 Euro mit Frühbetreuung ab 8 Uhr) bieten fünf Hauptamtliche, die von zehn erfahrenen Jugendleiterinnen und -leitern unterstützt werden, den Kindern und Jugendlichen täglich von 9 bis 15.30 Uhr ein Programm mit Workshops zu den Themen Theater, Tanzen, Graffiti, Inlineskating und Kochen. „Kindern, die sich für keine festen Angebote entscheiden, stehen die Räumlichkeiten der Schule für das Freispiel, Basteln und Bewegung drinnen und draußen zur Verfügung“, erklärt Karwath. Für die Mittagspause von 11.30 bis 13 Uhr müssen sich die Kinder mit Verpflegung selbst versorgen. Die Anmeldefrist für die Kinder-Aktionstage endet am Donnerstag, 7. April.

Keine überraschende Absage mehr

Corona ist trotz Ferien natürlich nicht vom Tisch, entsprechend gelten Regeln: Die Kinder testen sich dreimal pro Woche, zwei Tests pro Person stellt die Jugendpflege zur Verfügung. Im Innenbereich gilt Maskenpflicht – außer am Sitzplatz. Am 2. April endet die Übergangsregelung für das neue Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung. Ob es anschließend wieder restriktivere Regeln aufgrund hoher Inzidenzen geben wird, könne sie nicht einschätzen, sagt Karwath. Doch sie beruhigt: „Es wird auf keinen Fall mehr eine komplette Absage geben.“