Barsinghausen

Der Verein Kinderhilfe Ukraine spricht von einer „überwältigenden Resonanz“: Nahezu 250 potenzielle Gastfamilien haben ihre Bereitschaft erklärt, Kinder aus Barsinghausens ukrainischer Partnerstadt Kovel bei sich aufzunehmen. Damit hat es der Verein innerhalb eines Tages geschafft, ausreichend Unterkünfte für 50 Jungen und Mädchen aus Kovel zu finden, die am Sonnabend mit einem gemieteten Bus nach Barsinghausen kommen.

Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine organisiert der Barsinghäuser Verein diese Hilfsaktion. „Viele Familien aus unserer Partnerstadt wollen ihre Kinder in Sicherheit schicken. Darum kümmern wir uns jetzt“, erläutert die Vereinsvorsitzende Lilli Bischoff, die engen Kontakt nach Kovel hält. Noch am Montag hatte der Verein in einem Aufruf nach Gastfamilien für die Kinder gesucht.

Das Telefon stand nicht still

„Das Telefon stand nicht still, wir haben fast 250 Anrufe erhalten. Nicht nur aus Barsinghausen, sondern auch aus umliegenden Städte und Gemeinden. Einige Leute waren sogar bereit, zwei bis drei Kinder aufzunehmen“, sagt Bischoff.

Derzeit sei geplant, die Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren zunächst für drei bis vier Wochen in den Gastfamilien betreuen zu lassen. „Dann müssen wir sehen, wie sich die Situation entwickelt hat und wie wir darauf reagieren“, kündigt die Vorsitzende an.

Eventuell weitere Kinder holen

Denkbar sei zudem, eventuell weitere Kinder aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine herauszuholen und nach Barsinghausen zu bringen. Aber dazu sei die finanzielle Unterstützung von Spendengeldern erforderlich. Allein der Bustransfer auf der rund 1600 Kilometer langen Strecke von Kovel nach Barsinghausen und zurück koste rund 4.000 Euro einschließlich Versicherung. Der Verein bittet um Spenden auf das Konto mit der IBAN DE21 2519 0001 0328 2503 20 bei der Hannoverschen Volksbank.

Auf der Rückfahrt am Wochenende nach Kovel nimmt der Bus laut Lilli Bischoff viele Hilfsgüter mit in die ukrainische Partnerstadt.

Von Frank Hermann