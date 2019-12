Barsinghausen

Drei Wochen lang hat das Weihnachtsdorf auf dem Thie wieder eine besondere Adventsstimmung in die Barsinghäuser Innenstadt gebracht. Zum Abschluss zog Ulla Völkner vom privaten Trägerverein der Interessengemeinschaft (IG) am Freitag eine positive Bilanz: „Wir hatten wieder viele zufriedene Besucher, die sich in unserem Dorf wohlfühlen“, sagte die IG-Vorsitzende. Zwar bleiben die IG-Hütten ab Sonnabend, 21. Dezember, geschlossen – doch die kommerziellen Anbieter öffnen ihre Verkaufsstände noch bis Silvester.

Besucher genießen Atmosphäre

Trotz einiger Regentage und zuletzt frühlingshafter Temperaturen ist der Besucherzuspruch laut Ulla Völkner nicht abgerissen. „Im Gegenteil: Die Leute wollen hier die tolle Atmosphäre genießen und lassen sich durch das Wetter nicht davon abhalten“, sagt die Vorsitzende. Dabei habe sich auch der neue Pavillon vor den drei Holzhütten als Regenschutz bewährt, ebenso wie das überdachte Podium für die Live-Auftritte.

Auffällig sei in diesem Jahr der Besuch besonders vieler junger Familien mit ihren Kindern im Weihnachtsdorf. Außer dem Kinderkarussel als beliebtem Treffpunkt habe sich auch das spezielle Programm für Jungen und Mädchen als zusätzliche Attraktion erwiesen. Dazu gehörten das Mäusetheater in der benachbarten Volksbank ebenso wie das Puppenspiel „Verhexte Weihnachten“ in der Wilhelm-Stedler-Schule. „Gerade für Kinder hat die Zeit vor Weihnachten etwas ganz Besonderes. Darum wollen wir diese speziellen Programmpunkte auch beibehalten“, kündigte Völkner an.

Glögg und Lachs beliebt

Als echte Renner innerhalb des Weihnachtsdorfes haben sich die skandinavischen Tage mit Glögg und geräuchertem Stremellachs fest etabliert. Viele Besucher kommen laut Völkner ganz gezielt an diesen Tagen ins festlich geschmückte Dorf, um diese Leckereien zu genießen. „Für den Abschlusstag am Freitag mussten wir sogar noch Lachs und Glögg nachkaufen, weil unsere Vorräte aufgebraucht waren“, sagte die IG-Chefin, die für das nächste Weihnachtsdorf im Advent 2020 bereits mit neuen Ideen liebäugelt: „Mein größter Wunsch wäre es, auf einer Fläche in Richtung Kirchstraße eine künstliche Eisbahn anlegen zu können. Das wäre bestimmt ein Hit.“

Mit dem Abschlusskonzert von Stefan Basler endete am Freitagabend das Weihnachtsdorf 2019. Allerdings bleiben die geschmückten Holzhütten, die Tannenbäume und die Pyramide noch bis zum neuen Jahr stehen. Außerdem öffnen die kommerziellen Imbiss-, Glühwein-, Mandel- und Crepesstände noch bis Silvester.

Von Frank Hermann