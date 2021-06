Barsinghausen

Nachdem Theater- und Kulturveranstaltungen im Zuge der abflauenden Corona-Pandemie wieder möglich sind, verschiebt der Verein Calenberger Cultour & Co. (CC & Co.) das Ende der Theatersaison bis in den Juli hinein. Bis zum 10. Juli stehen noch vier Theatergastspiele im Barsinghäuser Schulzentrum Am Spalterhals auf dem Programm, drei Stücke davon werden an den beiden ersten Juli-Wochenenden aufgeführt.

„Endlich können unsere Kulturfreunde wieder ihren Fernsehsessel und ihr soziales Netzwerk verlassen und Platz nehmen im Theatersaal, der so lange leer gewartet hat und eine bittere Verlängerung der Schließung nach der anderen erleben musste“, sagt die Vereinsvorsitzende Helga Winkler. Sie hoffe gemeinsam mit den ehrenamtlichen Vorstands- und Beiratsmitgliedern, „dass unserem Publikum in der Corona-Zeit bewusst geworden ist, wie sehr die Kultur gefehlt hat, und dass unsere treuen Besucher jetzt die Theater- und Konzerthäuser wieder stürmen“.

Unterstützung für Theater

Nach Winklers Worten haben die Tourneetheater die Veranstalter sehr darum gebeten, Vorstellungen auch über das Saisonende hinaus zu ermöglichen. „Wir von CC & Co. sind der Bitte nachgekommen, denn natürlich liegt es uns – wie auch der Stadt Barsinghausen – am Herzen, die Theater in dieser schweren Zeit zu unterstützen“, sagt die Vorsitzende. Aus diesem Grund gebe es nun im Theater am Spalterhals die vier Vorstellungen innerhalb sehr kurzer Zeit.

Der Reigen der Gastspiele startet am Sonnabend, 12. Juni, mit dem Stück „Extrawurst“, einer sogenannten Dramödie in zwei Akten. Am Sonnabend, 3. Juli, steht „Oskar und die Dame in Rosa“ auf dem Programm. Schon einen Tag später, am Sonntag, 4. Juli, wird das Stück „Offene Zweierbeziehung“ aufgeführt. Am Sonnabend, 10. Juli, gibt es „Eine Stunde Ruhe“. Alle Aufführungen beginnen um 20 Uhr.

Doris Kunstmann spielt am Spalterhals

„Extrawurst“ ist eine Produktion des Eurostudios Landgraf mit Gerd Silberbauer, Marsha Zimmermann und Hans Machowiak in den Hauptrollen. Es geht um einen Tennisverein, den die Anschaffung eines Grills vor grundsätzliche Fragen und zugleich eine Zerreißprobe stellt: Soll für das einzige muslimische Mitglied des Vereins ein zweiter Grill finanziert werden, weil dieser Sportler seine Wurst nicht auf einen Grillrost mit Schweinefleisch legen darf? Das Publikum erlebt die Diskussion aus der Perspektive der Mitgliederversammlung des Vereins.

In „Oskar und die Dame in Rosa“ spielt die bekannte Schauspielerin Doris Kunstmann die Hauptrolle. Es geht um einen Jungen, der unheilbar an Leukämie erkrankt ist und nur noch kurze Zeit zu leben hat. Die Dame in Rosa, die ehrenamtlich Kranke besucht, spricht mit ihm über seine Krankheit, den Tod und Möglichkeiten, trotzdem Trost zu finden.

Doris Kunstmann ist in dem Stück „Oskar und die Dame in Rosa“ auf der Bühne zu sehen. Quelle: Bernd Böhner

Dagegen fast durchweg heiter geht es in der Komödie „Offene Zweierbeziehung“ zu, einer Inszenierung des Theaters für Niedersachsen mit Simone Mende und Gotthard Hauschild in den Hauptrollen. Auch „Eine Stunde Ruhe“ ist eine Komödie, mit der wiederum das Eurostudio Landgraf in Barsinghausen gastiert. Eigentlich will Jazzliebhaber Michel nur eine frisch auf dem Flohmarkt erworbene Platte hören, aber zu Hause scheint sich alles gegen ihn verschworen zu haben. Und so nimmt das Chaos seinen Lauf.

Tickets für die Aufführungen kosten 14 bis 23 Euro. Die Eintrittskarten können über die Homepage des Vereins unter ccundco.de reserviert werden. Nach jetzigem Stand können die Vorstellungen nach Mitteilung von CC & Co. wegen der stark sinkenden Inzidenzwerte sogar ohne aktuellen Corona-Test besucht werden.

Von Andreas Kannegießer