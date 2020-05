Barsinghausen

Die Barsinghäuser Stadtverwaltung will im Juni eine weitere Etappe ihres ehrgeizigen Straßensanierungsprogramms abschließen. In den nächsten Wochen erhalten insgesamt vier Wohnstraßen eine neue Asphaltdecke: die Straßen Am Untergut und Haselnußecke in Egestorf, Im Sackfeld in Langreder und der Lilienweg in Stemmen.

Das Projekt ist noch Teil des ersten außerplanmäßigen Straßensanierungspakets, den der Rat der Stadt Ende 2017 wegen unerwartet hoher Haushaltsüberschüsse beschlossen hatte. Zu dem Paket gehörten weitere Straßen, die bereits im vergangenen Herbst eine neue Decke erhalten hatten. Bei den vier nun anstehenden Straßen hatte sich die Tiefbauverwaltung für ein anderes technisches Verfahren entschieden: das sogenannte „Dünnschichtverfahren im Heißeinbau auf Versiegelung“. Für das Gelingen ist trockenes und mildes Wetter mit Temperaturen von mindestens 15 Grad die Voraussetzung, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Los geht’s Im Sackfeld

Begonnen werden die Bauarbeiten in diesen Tagen mit der Straßen- und Gehwegsanierung Im Sackfeld. Am Anfang stehen die Fräsarbeiten auf der Fahrbahn, anschließend soll Anfang Juni die neue Asphaltdecke aufgebracht werden. Laut Stadtverwaltung folgen dann in den nächsten drei Wochen die Sanierungsarbeiten Am Untergut und in der Haselnußecke sowie im Lilienweg.

Anlieger sollten sich darauf einstellen, dass es zu kurzzeitigen Vollsperrungen der betroffenen Straßen kommen kann. Der Fußgängerverkehr werde während der gesamten Bauzeit jedoch durchgehend gewährleistet sein, betont das Tiefbauamt.

Restarbeiten in den Straßen können sich laut Mitteilung noch bis etwa Mitte Juli hinziehen. Dabei handele es sich etwa um die Erneuerung von Schächten. „Während dieser Arbeiten können die Straßen jedoch uneingeschränkt genutzt werden“, teilt die Verwaltung mit. Die Anlieger in den betroffenen Straßen werden demnach mit Wurfsendungen vom beauftragten Tiefbauunternehmen Matthäi über Details und den Ablauf der Bauarbeiten informiert.

Nächste Etappe ist schon angekündigt

Die Kosten für die Sanierung aller Straßen im ersten Paket beziffert die Stadtverwaltung auf rund 385.000 Euro. Inzwischen hat das Tiefbauamt für dieses Jahr bereits eine Fortsetzung angekündigt. In dieses neue Programm hat das Tiefbauamt außer dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) den Nienstedter Stadtweg und die Neue Rehre in Egestorf, die Alte Dorfstraße in Eckerde, den Münchhausenweg in Hohenbostel, den Zechenweg in Bantorf und die Wassermühlenstraße im Ortsteil Wichtringhausen aufgenommen. Die Kosten dafür – voraussichtlich rund 640.000 Euro – sind bereits im Doppelhaushalt für 2020 und 2021 finanziert.

Von Andreas Kannegießer