Barsinghausen

Im Stadtgebiet Barsinghausens kam es seit vergangenem Donnerstag zu vier Verkehrsunfallfluchten, die bei der örtlichen Polizei zur Anzeige gebracht worden sind.

Die erste ereignete sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 2. Dezember, 17 Uhr, und Freitag, 3. Dezember, 12.45 Uhr, an der Straße Die Heide in Egestorf. An einem dort am Straßenrand abgestellten schwarzen Fiat Tipo stellte dessen Besitzer einen Schaden am linken Außenspiegel fest, der sich auf etwa 500 Euro beläuft.

Am Freitag, 3. Dezember, gegen 16.05 Uhr ist es laut Polizei an der Wennigser Straße in Egestorf zu einem weiteren Fall von Unfallflucht gekommen. Zeugen wollen einen Knall gehört, anschließend an einem roten Peugeot Beschädigungen am linken Außenspiegel festgestellt und diesen daraufhin der Eigentümerin mitgeteilt haben.

Tesla touchiert Skoda

Am Sonnabend, 4. Dezember, um 7.55 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein weißer Tesla auf der Heerstraße in Hohenbostel auf Höhe der Hausnummer 12 rückwärts aus einer Parklücke fuhr und dabei einen ordnungsgemäß geparkten roten Skoda Octavia touchierte. Der Teslafahrer begutachtete den entstandenen Schaden, stieg dann aber wieder in seinen Pkw und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Zeugin konnte lediglich einen Teil des Nummernschilds des Teslas erkennen.

Die Verkehrsunfallflucht Nummer 4 ereignete sich am Sonnabend, 4. Dezember, in der Zeit zwischen 8.50 und 10.45 Uhr auf dem Parkplatz des Kaufland-Supermarkts. Ein schwarzer VW Golf wurde am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf etwa 2000 Euro.

In allen vier Fällen wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen unbekannt eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Barsinghausen unter der Telefonnummer (05105) 5230 in Verbindung zu setzen.

Von Mirko Haendel