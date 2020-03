Barsinghausen

Der Barsinghäuser Jazz- und Popchor Vocal Venture hat sich in den vergangenen beiden Jahrzehnten zu einer festen Größe in der Kulturszene der Deisterstadt entwickelt. Die Mitglieder des gemischten Chores sind stolz auf die vielen erfolgreichen Konzerte, die sie in verschiedenen Kirchen, aber auch im Zechensaal und an anderen Orten im Stadtgebiet gegeben haben.

Für das Jahr 2020 haben sich die 25 Frauen und Männer von Vocal Venture vorgenommen, ihren Chor deutlich weiterzuentwickeln. Ein erster Schritt war nach Mitteilung von Vocal-Venture-Sprecher Markus Walter der Beitritt zum Niedersächsischen Chorverband. „Wir versprechen uns davon eine stärkere Vernetzung mit der Chorszene in der Region und darüber hinaus,“ sagt Chorleiter Siegfried Kampkötter. Der Landesverband, der wiederum dem Deutschen Chorverband angehört, biete ein umfangreiches Angebot an Workshops und Seminaren.

Männerstimmen sind besonders willkommen

Zur Umsetzung der verschiedenen Vorhaben hat Vocal Venture ein Team gebildet, das die Termine für Auftritte, Sonderproben und ein Chorwochenende organisieren soll. Der Chor möchte sein Repertoire erweitern und vorhandene Stücke vertiefen. „Anlässlich des Konzerts von Paul McCartney im Sommer in Hannover wollen wir uns einigen Beatles-Songs widmen,“ kündigt Kampkötter an. Ein paar spannende Chorarrangements hat er dafür schon fest im Blick. Diese sollen dann im Herbst bei einem Konzert präsentiert werden.

Der Chor wünscht sich zudem weitere Mitglieder. Unterstützung ist vor allem bei den Männerstimmen gefragt. Die Chorproben finden jeden Montag von 19.45 bis 21.45 Uhr im Musikraum E04 im Schulzentrum Am Spalterhals statt. Nähere Informationen gibt es auch auf der Homepage des Chores unter www.vocalventure.de im Internet.

Von Andreas Kannegießer