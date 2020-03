Barsinghausen

Die Pläne der Barsinghäuser Stadtverwaltung für den Bau eines Einkaufszentrums auf dem Großparkplatz im Bereich Volkers Hof/Breite Straße kommen nach vielen Verzögerungen nun offenbar voran. Die Stadt befindet sich in Gesprächen mit den Eigentümergemeinschaften, denen Teile der Parkflächen gehören. Erklärtes Ziel: Die Stadt möchte alle in Privatbesitz befindlichen Grundflächen ankaufen, um diese dann im Gesamtpaket mit den eigenen Grundstücken an geeignete Investoren weiterreichen zu können.

Auf dem Areal an Volkers Hof möchte die Stadt einen zusätzlichen Einzelhandelsstandort etablieren. Zentrales Element des Projekts soll ein Supermarkt mit etwa 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche sein. Darüber hinaus wünscht sich die Stadt dort zusätzliche Geschäfte als sogenannte Frequenzbringer, um Kaufkraft in die City zu holen.

Konkretes Kaufangebot unterbreitet

Die Baupläne umfassen die Parkplatzfläche, aber auch das angrenzende Wiesengrundstück am Bussenweg. Von den insgesamt rund 7000 Quadratmetern Fläche befinden sich rund 4000 im Eigentum der Stadt. Der Rest entfällt auf Eigentümergemeinschaften von Wohn- und Geschäftshäusern an der Marktstraße, die auf dem Großparkplatz ihre gesetzlich geforderten Stellflächen nachweisen können.

Nach den Worten von Bürgermeister Marc Lahmann hat die Stadtverwaltung den Eigentümergemeinschaften ein konkretes Kaufangebot unterbreitet. Über den Kaufpreis hinaus wird die Kommune den Eigentümern auch zusichern, dass diesen nach dem Bau des Einkaufszentrums auf dem Areal wieder Parkplätze zur individuellen Nutzung zur Verfügung stehen.

Positive Rückmeldungen von Eigentümern

Auf der Basis des Angebots sei bislang mit vier der fünf Eigentümergemeinschaften gesprochen worden, berichtet Lahmann. „Alle haben uns positive Rückmeldungen gegeben“, sagt er. Nun hätten die Gemeinschaften Zeit, in Versammlungen endgültig über die Kaufangebote zu entscheiden. „Bis Mai ist eine Rückmeldung erwünscht“, sagt Lahmann.

Sobald die Stadt weiß, mit welchen Flächen sie fest planen kann, soll ein Wettbewerb für potenzielle Investoren und Architekten ausgeschrieben werden. Die Stadt werde vorgeben, was sie erwarte. „Wir wollen einen Vollsortimenter und einen weiteren Frequenzbringer“, sagt der Bürgermeister. Außerdem sei eine gelungene Anbindung an die Fußgängerzone und eine architektonisch anspruchsvolle Gestaltung des Gebäudeensembles wichtig. „Wir wollen keine Blechhütte“, betont Lahmann. Aus diesem Grund sei das Ganze „ein Qualitäts- und kein Preiswettbewerb“.

Wettbewerb noch in diesem Jahr

Die eigenen Grundflächen werde die Stadt den Investoren dann zum Kauf anbieten, erläutert der Bürgermeister. Denkbar sei aber auch noch eine Variante der Grundstücksnutzung auf Erbpachtbasis. Anhand der städtischen Wünsche könnten die Projekte der Investoren dann nach verschiedenen Kriterien beurteilt und auf dieser Basis die Entscheidung getroffen werden.

Den Wettbewerb möchte die Stadtverwaltung trotz der bevorstehenden Abgänge von Bauverwaltungsvorstand Alexander Wollny und Fachdienstleiter Sönke Bohm im Laufe dieses Jahres starten. „Davon gehen wir aus“, sagt Lahmann.

Bebauungsplanverfahren dauert mindestens ein Jahr

Losgehen kann es mit den Bauarbeiten aber noch längst nicht, sobald der Siegerentwurf ausgewählt ist. Erst muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden, der genau an das ausgewählte Vorhaben angepasst werden kann. Bebauungsplanverfahren dauern erfahrungsgemäß mindestens ein Jahr. „Erst dann ist eine Baugenehmigung möglich“, betont der Bürgermeister.

