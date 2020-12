Die Volkshochschule Calenberger Land ist im Zuge der Corona-Pandemie zuletzt deutlich geschrumpft, Hörerzahlen und Kursangebote sind zurückgegangen. Mit einer neuen Strategie und viel mehr digitalen Angeboten will die Bildungseinrichtung den Trend 2021 umkehren.

Neue Angebote: Volkshochschule will im nächsten Jahr wieder wachsen

