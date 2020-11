Barsinghausen

Der Automobilkonzern Volkswagen siedelt sich im Barsinghäuser Stadtgebiet an. Im neuen Logistik-Gewerbegebiet nordwestlich bei Groß Munzel wird nach Mitteilung der Stadtverwaltung ein Montagewerk errichtet, in dem VW Achssysteme für ein neues Elektrofahrzeug produzieren möchte. Die Ansiedlung ist mit der Schaffung von 250 neuen Arbeitsplätzen verbunden, wie die Stadt berichtet, die die Mitteilung mit dem Konzern abgestimmt hat.

Pläne sind weit fortgeschritten

Mit der Ansiedlungsentscheidung von VW hat sich Barsinghausen offenbar praktisch auf der Zielgeraden gegen die Nachbarstadt Bad Nenndorf durchgesetzt. Die Ansiedlung von Volkswagen in der Kurstadt schien über Monate hinweg bereits beschlossene Sache, bis das von VW beauftragte Projektentwicklungsunternehmen im Oktober überraschend einen Rückzieher verkündet hatte. Nun scheint klar, warum: Das geplante Montagewerk soll einige Kilometer nordwestlich bei Groß Munzel und damit noch näher am VW-Werk in Stöcken gebaut werden.

Die Pläne sind schon weit fortgeschritten. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung hat Volkswagen bereits einen Bauantrag für das Montagewerk eingereicht. Nach Einschätzung von Barsinghausens Bürgermeister Marc Lahmann ( CDU) können die Bauarbeiten auf dem Areal nördlich von Groß Munzel im Januar beginnen. Volkswagen will die benötigten Flächen von der Hannover Region Grundstücksgesellschaft ( HRG) erwerben, die sich um die Vermarktung des neuen Logistik-Gewerbegebiets kümmert. Den Abschluss des Kaufvertrages sieht Lahmann als reine Formalität an. „Alle Seiten haben in den jüngsten Gesprächen bereits ihre Zustimmung zu dem Projekt signalisiert“, berichtet er.

Autobahnanbindung gab den Ausschlag

Für den im Januar ausscheidenden Verwaltungschef ist die VW-Ansiedlung vermutlich der letzte größere Triumph. „Ich freue mich darüber, dass die Entscheidung zu unseren Gunsten gefallen ist“, sagt Lahmann. „Dass es bei einer der letzten Unternehmensansiedlungen während meiner Amtszeit gelungen ist, einen Weltkonzern nach Barsinghausen zu holen, macht mich stolz.“

In dem neuen Munzeler Werk sollen die Achssysteme für ein Elektroauto produziert werden, das dann den Plänen zufolge im VW-Werk in Hannover-Stöcken vom Band rollen soll. Die Zahl von 250 neuen Arbeitsplätzen entspreche den „letzten Planungen“, berichtet die Verwaltung.

Das ausschlaggebende Argument für die Ansiedlung in Groß Munzel ist nach Einschätzung der Stadtverwaltung die direkte Anbindung des Montagewerks an die Autobahn 2. „Die Produktionsbedingungen für das neue Elektrofahrzeug sind so gestaltet, dass eine zügige Anlieferung der Achssysteme gewährleistet werden muss“, sagt Lahmann. Aus diesem Grund habe nur ein begrenzter Radius um das VW-Werk Hannover-Stöcken für die mögliche Ansiedlung zur Verfügung gestanden. „Aufgrund dessen wird es auch keine Verkehrsbelastungen für die Menschen in Groß Munzel und den anderen Ortsteilen geben“, betont der Bürgermeister. Die Anlieferung der Achssysteme in Stöcken sei sehr eng getaktet.

Investition in die Zukunft

Aus Sicht des scheidenden Stadtoberhaupts ist die Ansiedlung in mehrfacher Hinsicht eine Investition in die Zukunft. So gebe es auf dem Areal in Groß Munzel noch ausreichend Reserveflächen, um den Standort langfristig zu erweitern. „Angesichts dessen, dass ein weiteres Elektroauto in Hannover-Stöcken gebaut werden soll, ist das umso wichtiger“, betont Lahmann. Zugleich würden damit wichtige Zeichen für den Produktionsstandort Deutschland gesetzt – „und ein Bekenntnis zur Elektromobilität abgegeben“.

Von Andreas Kannegießer