Seit nun eineinhalb Wochen bleiben die Barsinghäuser Schüler zuhause, weil die Schulen wegen der Corona-Krise geschlossen sind. Gelernt wird jetzt zu Hause. Die Lehrkräfte setzen dabei viel, aber nicht nur, auf digitale Methoden – und es zeigt sich: Obwohl die Schüler es freiwillig machen, geben sich die meisten Mühe, bei dem Stoff am Ball zu bleiben.

Vorgezogene Osterferien – das klingt für manche Schüler durchaus verlockend. Doch dass sie wegen des Coronavirus nicht einfach schulfrei haben, wissen sie. Daher erledige ein Großteil der Schüler an ihrer Schule die Aufgaben, die die Lehrer ihnen geben, berichtet Silvia Bethe, Leiterin des Hannah-Arendt-Gymnasiums. „Sie wissen, dass sie ansonsten später Schwierigkeiten haben, den Anschluss wiederzufinden.“

Das Kulturministerium hat mitgeteilt, dass Lehrkräfte nicht verpflichtet sind, die Schüler mit Aufgaben zu versorgen. Tun sie es doch, fließt die Bearbeitung der Aufgaben nicht in die Benotung mit ein. Somit ist es den Schülern zwar freigestellt, die Aufgaben zu erledigen, klug dürfte es aber sicher nicht sein, sich in den nächsten Wochen komplett zurückzulehnen.

Kontakt halten mit Freunden übers Internet

Schüler und Lehrer stünden über die schulinterne digitale Plattform iServ in regem Kontakt, sagt Bethe. Alle Lehrkräfte hätten den Jugendlichen Aufgabenangebote bereitgestellt, die von vielen wahrgenommen würden. Die Schüler erhalten per E-Mail Arbeitsblätter, aber sie nutzen auch kostenlose Onlinelernplattformen, beispielsweise im Fach Mathe. „Einige Lehrer empfehlen auch bestimmte Bücher oder Filme“, erzählt die Schulleiterin. Neue Inhalte sollen die Schüler nicht behandeln, sondern bereits Gelerntes vertiefen und wiederholen.

Das HAG setzt unter anderem auf Videokonferenzen, so auch Physiklehrer Christian Klimzeck (oben links) im Unterricht in der zehnten Klasse. „Es lief überraschend gut“, lautet sein Fazit. Quelle: Screenshot

„In manchen Fächern haben wir recht viel Stoff bekommen, in anderen haben wir noch gar nichts von der Lehrkraft gehört“, erzählt die 17-jährige Rieke Duhm, die den elften Jahrgang am HAG besucht. Sie nutze das Angebot an Aufgabenblättern, Aufgaben aus Schulbüchern und auch Lernvideos, das die Lehrer zusammenstellen. Bei Rückfragen seien die Lehrer gut per E-Mail erreichbar. Dass sie nun nicht mehr jeden Tag ihre Freunde sehe, sei ungewohnt. „Aber wir halten Kontakt über WhatsApp und Skype – allein fühle ich mich daher noch nicht“, sagt Rieke.

Begeistert von Disziplin der Schüler

Auch an der Goetheschule Barsinghausen vergeben die Klassenlehrer über iServ in den Hauptfächern Aufgaben an ihre Schüler. „Ich bin durchweg begeistert von der Disziplin und ordentlichen Arbeitsweise der Schüler“, sagt Schulleiter René Ehrhardt. Auf ihrem Instagram-Kanal postet die Kooperative Gesamtschule ( KGS) Beiträge von Schülern, die zeigen, wie ihr Alltag momentan aussieht.

Damit die Kinder nicht nur vor dem Bildschirm sitzen, setzt die Astrid-Lindgren-Grundschule in Kirchdorf neben digitalen Angeboten ebenso auf analoge Lernformen: „Wir haben den Schülern Pakete mit Aufgabenblättern zusammengestellt“, sagt Rektor Erik Dederding. Vor dem Schulgebäude steht ein Tisch, von dem sich die Eltern Lernmaterialien abholen können. Der Grundschulleiter macht die Erfahrung, dass es vor allem von den Eltern abhängt, ob die Kinder lernen oder nicht. „Wir hoffen natürlich auf die Mitarbeit der Eltern“, sagt Dederding. Um im Austausch zu bleiben, hat die Grundschule in dieser Woche kurzfristig Elternsprechtage anberaumt – über Telefon und Messenger versteht sich.

Schulseelsorge in der Corona-Krise Auch wenn wegen der Corona-Krise die Schule geschlossen ist – die Beratungslehrkräfte, die Schulsozialpädagogin und die Schulseelsorgerin des Hannah-Arendt-Gymnasiums ( HAG) sind weiterhin für die Schüler erreichbar. Bisher würden dieses Angebot eher wenige annehmen, berichtet Beratungslehrerin Astrid Stalmann. Allein die Nachricht, dass die Schulen geschlossen werden, hätte bei einigen Schülern allerdings Panik ausgelöst, sodass teilweise hätte interveniert werden müssen, sagt sie. Dies treffe auf Schüler zu, die aufgrund ihrer familiären Situation lieber in der Schule seien als zu Hause. Stalmann geht davon aus, dass der Bedarf, mit jemandem zu sprechen, seitens der Schüler steigen wird, je länger sie zu Hause blieben müssen. „Das ist für einige sehr schwer zu ertragen“, sagt Stalmann. Das Beratungteam ist per E-Mail oder telefonisch erreichbar, die Kontaktdaten sind auf der Internetseite des HAG zu finden.

