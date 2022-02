Barsinghausen

An der Hans-Böckler-Straße und am Langenäcker in Barsinghausens Nordstadt wohnen eine Menge Menschen. Doch auch andere Lebewesen fühlen sich dort offensichtlich recht wohl. Und damit dies auch zukünftig so bleibt, kamen am Mittwoch wieder einmal die Naturschützerin Hannelore Owens und Vertreter des Wohnungsunternehmens Vonovia zusammen. Sie begutachteten die Reinigung von mehreren Dutzend Nistkästen, die seit fast 15 Jahren an zahlreichen Mehrfamilienhäusern in den beiden Straßenzügen angebracht sind.

Owens überzeugt Wohnungsunternehmen

Dass überhaupt Nistkästen an den Häusern hängen, geht auf das Engagement Owens’ zurück. Die ehemalige Barsinghäuser Nabu-Chefin überzeugte die Deutsche Annington als Vorgängerin der Vonovia im Zuge einer Sanierung der Wohnhäuser davon, die Kästen zu installieren. Die ursprünglichen Nistmöglichkeiten der Mauersegler – Lücken und Löcher in den Mauern – waren aufgrund der energetischen Sanierung zerstört worden.

Ein Mitarbeiter der Fachfirma reinigt von einem hydraulischen Lift aus einen Nistkasten. Quelle: Mirko Haendel

Das war 2009, und mittlerweile finden die kleinen Zugvögel in 30 Kästen die Möglichkeit zum Nisten. „Es ist schön, dass wir durch Gebäudemodernisierungen in 2009 nicht nur die CO2-Bilanz der Häuser verbessern konnten, sondern dank der Zusammenarbeit mit Frau Owens seitdem auch den Artenschutz aktiv unterstützen. Durch das gemeinsame Projekt haben wir viel in Sachen Artenvielfalt im urbanen Raum gelernt“, sagte Susan-Katrin Zunker, Regionalbereichsleiterin bei Vonovia für die Region Hannover.

Mit Nistkasten kein Dreck an der Fassade

Zur Reinigung der Nistkästen kommt großes Gerät zum Einsatz. Von einem hydraulischen Lift aus haben Mitarbeiter einer Fachfirma im Auftrag der Vonovia Kästen geöffnet und von Nistmaterialien und anderen Rückständen befreit. Nach vier Jahren – 2016 wurde zuletzt gereinigt – war dies wohl dringend nötig. „Die Kästen waren fast alle voll mit Material“, sagte einer der Gebäudereiniger. Naturschützerin Owens freute sich über den gemeinsamen Einsatz. „Es ist wichtig, andere Immobilienfirmen und Hauseigentümer auf die Wohnungsnot der Vögel, die an Gebäuden brüten, aufmerksam zu machen. Ich finde es beispielhaft und lobenswert, dass Vonovia dem Artenschutz auf diese Weise gerecht wird, und hoffe, dass dieses Engagement viele Nachahmer findet.“

Diesbezüglich betonte Mark Ansorge, Vonovia-Regionalleiter: „Nistkästen haben auch für Hausbesitzer den Vorteil, dass dann kein Dreck an die Hausfassade gerät.“

Die Reinigungsaktion wurde rechtzeitig durchgeführt. Der Mauersegler verlässt im Frühjahr sein Winterquartier in Afrika und ist ab Ende April/Anfang Mai in Deutschland zu sehen.

Von Mirko Haendel