Formal vollzogen wurde der Übergang von der alten Bergwerksgemeinde zur Stadt Barsinghausen am 21. August 1969 mit der Übergabe der Stadturkunde. Im Rahmen eines großen Festaktes in der festlich geschmückten Glück-Auf-Halle überreichte Niedersachsens Innenminister Richard Lehners die Urkunde an den damaligen Barsinghäuser Bürgermeister Walter Theil ( SPD). „Mit meinem herzlichen Glückwunsch für Sie und das Wohlergehen Ihres Ortes überreiche ich Ihnen diese Urkunde, die Barsinghausen das Recht gibt, sich fortan Stadt zu nennen“, sagte Lehners bei der Übergabe.

Vor dem Festakt hatten sich die Honoratioren der Gemeinde am Nachmittag letztmals zu einem Empfang im Gasthaus Zur Post versammelt. Auch die Vereine und die Bürger waren an diesem großen Tag in die Feierlichkeiten einbezogen: Es gab einen Festumzug mit Gruppen aus allen Vereinen und Verbänden, der unter anderem durch die geschmückte Marktstraße und die Altenhofstraße zum Festplatz Unter den Eichen führte. Dort warteten 3800 Liter Freibier auf die frischgebackenen Städter, gestiftet von der Barsinghäuser Verwaltung. Überliefert ist, dass der Durst der Gäste auf dem Festplatz gewaltig gewesen sein muss: Schon nach einer Stunde war das Freibierkontingent komplett ausgeschenkt. Der Tag der Stadtwerdung klang mit einem prächtigen Höhenfeuerwerk aus.

Die Verleihung der Stadtrechte an Barsinghausen wurde auch überregional zur Kenntnis genommen: Der Norddeutsche Rundfunk ( NDR) berichtete in seiner Reihe „Funkbilder aus Niedersachsen“ aus Barsinghausen. Drei Moderatoren schilderten ihre Eindrücke unter anderem live vom Dach des Kaufhauses Ballin und aus einem Übertragungswagen, der am Fußballverbandsheim stand.

Mit der Verleihung der Stadtrechte erhielt die Kommune Barsinghausen zwar formal keine zusätzlichen Befugnisse. Allerdings wurde so die neue Rolle als Mittelzentrum im südwestlichen Landkreis Hannover dokumentiert. Ein Jahr zuvor, 1968, waren die drei Deistergemeinden Barsinghausen, Kirchdorf und Egestorf zusammengeschlossen worden. Mit rund 20.500 Einwohnern hatte die Kommune nun die für die Stadtwerdung erwünschte Größe erreicht. Damit verbunden waren aber auch Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der Infrastruktur, der Ansiedlung neuer Unternehmen und der Entwicklung von Wohnbauflächen in dem neuen Mittelzentrum.

Und tatsächlich läutete die Verleihung der Stadtrechte eine Phase der rasanten Entwicklung in Barsinghausen ein. Wenige Wochen nach dem Festakt wurde etwa der Grundstein für das Schulzentrum Am Spalterhals für mehr als 2000 Schüler gelegt. Das Schulzentrum hatte landesweiten Modellcharakter. Nach der Fertigstellung zog dort auch das Ganztagsgymnasium (GTG) ein – eine Schulform, die es bis dahin in Niedersachsen noch nicht gegeben hatte.

Ausdruck der neuen Rolle von Barsinghausen als Stadt war auch das architektonisch aufwendige Hallenbad, das im Herbst 1972 eröffnet wurde. Zwei weitere Jahre später, 1974, wurden die umliegenden Gemeinden Hohenbostel, Goltern und Groß Munzel mit insgesamt 15 Ortsteilen in die Stadt Barsinghausen eingemeindet, die seither deutlich mehr als 30.000 Einwohner hat.