Barsinghausen

Bei der Jahreshauptversammlung des Bergmannsvereins „Glück-Auf“ Barsinghausen standen Wahlen und Ehrungen im Mittelpunkt. Erstere waren schnell abgehandelt. Der Erste Vorsitzende Alfred Schön, der Zweite Vorsitzende Peter Stadler, Erster Schriftführer Heinz-Dieter Ehlers und Hildegard Schön als Zweite Kassiererin und Zweite Schriftführerin traten allesamt wieder an und wurden anschließend in ihren Ämtern bestätigt.

Lediglich der Erste Kassierer Gerhard Husheer trat aus gesundheitlichen Gründen nicht erneut an. Für ihn übernimmt Marlies Künnemann das Amt. Die Beisitzer Wilhelm Künnemann, Martin Ploberger und Renate Schulz wurden einstimmig in ihrem Amt bestätigt und Renate Stadler als Kassenrevisorin gewählt.

Bei den Ehrungen wurden Peter Stadler, Florian Garbe und Gil de Bustos für ihre jeweils 20-jährige Mitgliedschaft mit einer Ehrennadel, einem Präsent und einer Urkunde ausgezeichnet. Peter Stadler überreichte zudem Alfred Schön für seinen unermüdlichen Einsatz für den Verein einen Präsentkorb.

Die Mitglieder des Vereins nehmen in diesem Jahr an der Delegiertentagung in Feggendorf teil. Auch das Totengedenken steht für sie noch im Terminkalender. Für das nächste Jahr ist eine Fahrt zum Erlebnisbergwerk Merkers und die Teilnahme am Sächsischen Bergmannstag in Olbenhau geplant.

Von Mirko Haendel