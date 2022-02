Barsinghausen

Die Musical-Company kehrt auf die Deister-Freilichtbühne zurück und präsentiert am Freitag, 1. Juli, ab 20 Uhr das neue Showprogramm für die Musical-Night 2022. Mit dem Gastspiel am Deister startet das Ensemble seine Tournee mit Melodien aus vielen neuen und bekannten Musicals. Der Vorverkauf hat jetzt begonnen.

Bereits seit vielen Jahren kommt die SET Musical-Company mit der Axel-Törber-Band im Sommer nach Barsinghausen, um dem Publikum unter freiem Himmel mitreißendes Musical-Feeling zu vermitteln. Dazu gehören tolle Stimmen, glamouröse Kostüme, eine mitreißende Choreographie und Livemusik vor der Kulisse der Freilichtbühne.

Für die Musical-Night 2022 am 1. Juli auf der Deister-Freilichtbühne hat jetzt der Vorverkauf begonnen. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)

Zwar musste die Musical-Night im Sommer 2020 wegen der Corona-Krise ausfallen, doch im Vorjahr stand das Ensemble wieder auf der Bühne – unter Beachtung der gültigen Corona-Regeln für Akteure und Publikum. Diese Maßgabe gilt auch für die Musical-Night am 1. Juli und für alle anderen Veranstaltungen auf der Deister-Freilichtbühne in der neuen Saison 2022. Darauf weist der stellvertretende Bühnenvorsitzende Malte Großestrangmann hin.

Preis ab 33 Euro

Für die Musical-Nacht am 1. Juli hat jetzt der Vorverkauf begonnen. Eintrittskarten zum Preis von 33 bis 38 Euro gibt es im ASB-Bahnhof Barsinghausen, im Bücherhaus am Thie, im Reisebüro Goltermann, Im Papierlädchen Wennigsen, in der Kur- und Tourismusgesellschaft Bad Nenndorf sowie in allen anderen Reservix-Vorverkaufsstellen und online auf www.reservix.de.

Der Ticketverkauf für die eigenen Theaterproduktionen der Deister-Freilichtbühne beginnt laut Malte Großestrangmann voraussichtlich im April. Zu sehen sind in der Spielzeit 2022 die Stücke „Aladdin und die Wunderlampe“, „Maria, ihn schmeckt’s nicht“ sowie „Der Vorname“. Auskünfte gibt es auf der Internetseite www.deister-freilicht-buehne.de.

Von Frank Hermann