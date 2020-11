Barsinghausen

Am Tag nach dem ersten Wahlgang der Barsinghäuser Bürgermeisterwahl haben die CDU und die SPD den Blick nach vorne gerichtet: Bereits am Sonntag, 15. November, steht die Stichwahl bevor, in der sich endgültig entscheiden wird, ob Roland Zieseniß ( CDU) oder sein Kontrahent Henning Schünhof ( SPD) am Ende als neues Stadtoberhaupt ins Rathaus an der Bergamtstraße einziehen wird.

Im ersten Wahlgang hat Zieseniß mit 32,3 Prozent die meisten Stimmen erhalten, der zweitplatzierte Henning Schünhof kam auf 28,2 Prozent der abgegebenen Stimmen. Für Nadin Quest (Grüne) stimmten 23,4 Prozent der Wähler, für Wolfgang Pardey (parteilos) 11,9 Prozent und für den UWG-Kandidaten Alfons Holtgreve 4,2 Prozent.

Weiterer Wahlkampf wohl nur online möglich

Die Parteigremien von SPD und CDU wie auch von den Grünen haben sich am Montag jeweils in Videokonferenzen zusammengeschaltet, um die Wahlergebnisse aufzuarbeiten und zu bewerten. Bei SPD und CDU stand die Planung der Wahlkampfaktivitäten für die nächsten knapp zwei Wochen im Mittelpunkt.

SPD-Ortsvereinsvorsitzender Reinhard Dobelmann kündigt für diesen Zeitraum verschiedene Onlineangebote und -konferenzen der Sozialdemokraten an, „weil vieles andere wegen der Corona-Pandemie ja nicht funktioniert“, wie er sagt. Auch CDU-Stadtverbandsvorsitzender Michael Kowalski und seine Partei wollen vor allem auf das Internet und Social-Media-Kanäle setzen. Die Details würden kurzfristig festgelegt, kündigt der CDU-Chef an.

Die Manöverkritik bei SPD und CDU nach dem ersten Wahlgang fällt ähnlich positiv aus. „Wir haben unser erstes Ziel erreicht, dass Henning Schünhof die Stichwahl erreicht“, sagt Dobelmann. Auch angesichts der Gesamtsituation für die SPD entspreche das Ergebnis dem, „was wir erwarten konnten“. Die SPD liege bei etwa 30 Prozent in Barsinghausen. Jetzt gelte es, die Wähler von Henning Schünhof zu überzeugen. „Ich denke, wir haben gute Chancen auf einen Wechsel im Rathaus.“

Grüne: Stimmung gedrückt, aber Tendenz positiv

Kowalski sieht das Ergebnis von 32,3 Prozent der Stimmen für Zieseniß als Bestätigung der Arbeit im Wahlkampf. „Wir freuen uns, dass die Kampagne doch so gut angekommen ist“, sagt der Christdemokrat. Zieseniß selbst findet es „sehr schade“, dass direkte Begegnungen mit den Wählern in den nächsten beiden Wochen wohl tabu bleiben müssen. „Persönliche Kontakte bringen im Wahlkampf am meisten“, sagt er.

Bei den Barsinghäuser Grünen ist die Stimmung angesichts des Scheiterns der ihrer Kandidatin Nadin Quest im ersten Wahlgang ein wenig gedrückt. „Wir hatten mit einem noch besseren Ergebnis gerechnet“, sagt die Ortsverbandsvorsitzende Sabine Freitag. Andererseits sei die Gesamttendenz okay, meint Freitag. „Wir sind auf einem stabilen Level von 20 Prozent plus angekommen.“ Damit seien die Grünen „bei den großen Drei dabei“. Das Ergebnis gebe viel Hoffnung für die Kommunalwahl im nächsten Jahr.

Zu der Videow-Wahlparty der Grünen am Sonntagabend hatten sich auch Parteimitglieder und Gäste von außerhalb zugeschaltet, darunter der ehemalige Landesminister Christian Meyer und die Landtagsfraktionsvorsitzende Julia Hamburg. Diese bezeichnete Quests Wahlergebnis in einer Stellungnahme als „echten Achtungserfolg“.

Zieseniß in der Kernstadt stark

Wahlsieger Roland Zieseniß hat die Basis für sein Gesamtergebnis in der Barsinghäuser Kernstadt gelegt, die früher einmal eine SPD-Hochburg war. In der City stimmten 32,7 Prozent für den Christdemokraten und damit mehr Wähler als im Gesamtergebnis aller Ortsteile. Die besten Ergebnisse konnte Zieseniß in seinem Heimatort Nordgoltern mit 66,9 Prozent der Stimmen und in Holtensen (50,0 Prozent) einfahren.

Sozialdemokrat Schünhof hat die besten Ergebnisse in seinem Heimatwahlbezirk Hohenbostel/Winninghausen (47,9 Prozent) und in Wichtringhausen (37,3 Prozent) erzielt. Auch Barrigsen und Bantorf zählen zu den Hochburgen des Sozialdemokraten.

Pardey holt in Eckerde fast zwei Drittel der Stimmen

Nadin Quest hat überdurchschnittliche Stimmenanteile in Barrigsen (27,5 Prozent), Stemmen (26,2 Prozent), Egestorf (25,4 Prozent) und bei den Briefwählern (25,1 Prozent) geholt. Der unabhängige Bewerber Wolfgang Pardey siegte in seinem Heimatort Eckerde unangefochten mit 62,3 Prozent der Stimmen. Alfons Holtgreve erzielte die besten Ergebnisse erstaunlicherweise nicht in seinem Heimatortsteil Hohenbostel/Winninghausen (4,5 Prozent), sondern in Holtensen (5,4 Prozent) und Kirchdorf mit 5,0 Prozent.

In Barsinghausens zweitgrößtem Ortsteil Egestorf hatte SPD-Kandidat Schünhof mit 31,8 Prozent der Stimmen die Nase vorne vor Zieseniß (27,2 Prozent) und Quest mit 25,4 Prozent.

Von Andreas Kannegießer