Die Corona-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die ursprünglich geplanten Veranstaltungen rund um die Barsinghäuser Bürgermeisterwahl am Sonntag, 1. November. Wie die Stadtverwaltung jetzt bestätigte, hat sie bereits vor rund zwei Wochen die vorgesehene Wahlparty im Zechensaal ersatzlos gestrichen. Auch die Parteien wollen auf persönliche Zusammenkünfte im größeren oder kleineren Kreis am Wahlabend lieber verzichten. Alle verweisen neben Infektionsschutzgründen auch auf die Ungewissheit, welche exakten Bestimmungen zum Versammlungsrecht am Ende der Woche tatsächlich gelten werden.

Die Stadtverwaltung hatte eigentlich im Zechensaal eine Wahlparty unter Einhaltung der bis vergangene Woche gültigen Corona-Regeln geplant. Die Zahl der Gäste wäre zwar beschränkt gewesen, aber es hätte Getränke geben sollen, und die aus den Wahllokalen einlaufenden Auszählungsergebnisse wären live präsentiert worden.

Absage nach Rücksprache mit Bewerbern

Nach den Worten von Stadtsprecher Benjamin Schrader ist nach dem zuletzt sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen schon am 13. Oktober die endgültige Entscheidung gefallen, die Party im Zechensaal abzusagen. Das sei in Absprache mit dem Bewerberquintett Alfons Holtgreve (UWG), Wolfgang Pardey (parteilos), Nadin Quest (Grüne), Henning Schünhof ( SPD) und Roland Zieseniß ( CDU) geschehen, berichtet Schrader.

Der Barsinghäuser SPD-Ortsverein hatte nach den Worten von Parteichef Reinhard Dobelmann parallel zur städtischen Wahlparty ein Treffen für Mitglieder und Freunde in der benachbarten Waschkaue geplant, die sich im selben Gebäude wie der Zechensaal befindet. Die Zusammenkunft ist ebenfalls abgesagt. „Wir sollten auf die Bundeskanzlerin hören und lieber zu Hause bleiben“, sagt Dobelmann. Selbst bei der Beschränkung auf einen ganz kleinen Kreis hätte es Probleme gegeben. „Unser Vorstand besteht schon aus 25 Personen“, sagt Dobelmann. Die SPD-Mitglieder wären gern dabei gewesen und hätten mitgefiebert, sagt der Vorsitzende. „Aber das ist wegen der aktuellen Zahlen in der Region schwierig.“

Grüne sehen sich auf dem Bildschirm

Die Barsinghäuser Christdemokraten hatten angesichts der steigenden Infektionszahlen vorsichtshalber noch gar nicht endgültig festgelegt, wo und in welchem Rahmen sie sich am Wahlabend versammeln wollten. Ein Treffen sei vorgesehen gewesen, die Details sollten in einer Videokonferenz am Dienstagabend besprochen werden, berichtet CDU-Stadtverbandsvorsitzender Michael Kowalski. „Nun sieht alles nach einer Absage aus.“

Die Barsinghäuser Grünen hatten nach den Worten der Ortsverbandsvorsitzenden Sabine Freitag eine kleine Wahlparty in den Räumen der Kulturfabrik Krawatte geplant. „Das macht keinen Sinn“, sagt Freitag. Statt dessen will der Ortsverband nun eine Videokonferenz organisieren, zu der sich ab 18 Uhr alle Interessierten dazu schalten können. Dabei sollen auch die Ergebnisse live präsentiert werden. „Wir müssen doch wissen, ob es Anlass gibt, uns zuzuprosten“, sagt Freitag.

Die Unabhängige Wählergemeinschaft hat nach Holtgreves Worten keine Veranstaltung geplant. Er werde den Wahlabend zu Hause verbringen, sagt der Kandidat.

