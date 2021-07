Barsinghausen

Die Barsinghäuser SPD möchte in der nächsten, bis 2026 dauernden Wahlperiode des Rates insgesamt eine Million Euro für die Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur im Stadtgebiet bereitstellen. Das Geld soll nach und nach über die städtischen Haushaltsplänen der kommenden Jahre finanziert werden.

Bei der Vorstellung des SPD-Kommunalwahlprogramms betonten Ortsvereinsvorsitzender Reinhard Dobelmann, seine Stellvertreterin Claudia Schüßler und Ratsfraktionsvorsitzender Peter Messing die Bedeutung der Umsetzung des städtischen Radverkehrskonzeptes. „Da muss Geld reinfließen“, sagte Dobelmann. Das Radverkehrskonzept sei zugleich die Voraussetzung für eine Verkehrswende auf lokaler Ebene. „Wir müssen das besser machen als in Hannover“, betonte Messing.

Finanzieller Spielraum ist begrenzt

Den Sozialdemokraten ist allerdings bewusst, dass mit einer Million Euro binnen fünf Jahren längst nicht alle Defizite im weitläufigen Radwegenetz in der Deisterstadt beseitigt werden können. „Eine Million ist da nicht viel“, sagte Messing. „Wir müssen aber beachten, dass wir nicht mehr das finanzielle Füllhorn ausschütten können.“ Zudem brauchten Veränderungen beim Radverkehr Akzeptanz und müssten durchsetzbar sein. „Das ist ein schmaler Grat.“

Die Förderung des Radverkehrs ist eines der Schwerpunktthemen im Wahlprogramm der Barsinghäuser SPD für die nächsten fünf Jahre. Die Partei hat ihr Programm auf rund 250 Druckzeilen kompakt zusammengefasst. Weitere Schwerpunkte möchte die Partei auch bei der Innenstadtförderung, bei der Entwicklung von Schulen und Kinderbetreuung, bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und der Förderung von mehr Grün im Stadtgebiet setzen.

Impulse für die City mit Fördergeldern

Um die Innenstadt – nicht zuletzt nach der Corona-Krise – aufzuwerten und zu beleben, solle die Stadt Barsinghausen unbedingt die Förderprogramme des Landes Niedersachsen nutzen, meinte Schüßler. „Mit dem Geld können wir Impulse setzen für die Stadt.“ Wegen der Antragsfristen seien dazu bereits in den Sommerferien Entscheidungen notwendig. Die Folgen der Pandemie für die Geschäftswelt seien noch gar nicht absehbar, ergänzte Dobelmann. „Wir müssen frühzeitig gegensteuern.“

Bei den Schulen hat sich die SPD den zügigen Start der Grundsanierung des Schulzentrums Am Spalterhals auf die Fahnen geschrieben. „Wir müssen das lange Geplante jetzt endlich mal umsetzen“, forderte Dobelmann. Dringend notwendig sei auch eine Modernisierung vieler Grundschulen. „Wir müssen es hinbekommen, da einen einheitlichen Standard zu schaffen.“

SGB als Wohnungsbaugesellschaft?

Um mehr günstigen Mietwohnraum in Mehrfamilienhäusern zu schaffen, plädieren die Sozialdemokraten weiterhin für die Schaffung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Dazu könne eventuell die Stadtentwicklungsgesellschaft (SGB) genutzt werden, die ihren Geschäftsbetrieb zurzeit auf die Verwaltung eigener Immobilien reduziert hat, meint die SPD. Frei finanzierte Neubauwohnungen seien oft so teuer, dass sie für Senioren oder junge Familien nicht in Frage kämen, sagte Schüßler. Auch für den Wohnungsbau könnten Fördermöglichkeiten, etwa von der Region, genutzt werden.

Im Interesse des Umwelt- und Klimaschutzes fordert die SPD unter anderem „mehr Grün im Stadtgebiet“, wie Dobelmann erläuterte. Ausdrücklich ins Wahlprogramm aufgenommen wurde deshalb das Ziel, alljährlich 50 zusätzliche Bäume auf öffentlichen Flächen im Stadtgebiet zu pflanzen. „Wir wollen im Bereich Umweltschutz besser werden“, bekräftigte der Parteichef und verwies darauf, dass die Stadt in den vergangenen Jahren beim Klimaschutz im Vergleich mit anderen Kommunen „weit zurückgefallen“ sei. Künftig wolle Barsinghausen Vorreiter sein, etwa bei energieeffizienten Gebäuden, sagte Messing.

Mehr Personal für den Baubetriebshof

Nach Einschätzung der Sozialdemokraten sind die Anstrengungen für mehr Grün nicht ohne zusätzliches Personal möglich. Aus diesem Grund hat die SPD die Forderung in ihr Wahlprogramm aufgenommen, zwei zusätzliche Stellen auf dem Baubetriebshof zu schaffen.

Im Rückblick auf die Arbeit der vergangenen fünf Jahre ist die SPD-Ratsfraktion zufrieden, dass es letztlich gelungen sei, den Neubau der Wilhelm-Stedler-Schule am alten Standort und den Neubau des Eckerder Grundwasserwerks durchzusetzen. „Wir mussten viele Abwehrkämpfe führen“, sagte Messing.

Die Auseinandersetzungen mit der früheren Verwaltungsspitze hätten viel Kraft gekostet. Inzwischen sei der Stil im Rat aber deutlich moderater geworden. „Das freut uns“, betonte der Fraktionsvorsitzende. Die Bürger wollten keinen politischen Streit. „Sie sind daran interessiert, dass die Dinge des täglichen Bedarfs funktionieren.“

Von Andreas Kannegießer