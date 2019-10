Barsinghausen

Bei einem Besuch im Kinder- und Jugendheim Am Waldhof haben sich Mitglieder der SPD-Ratsfraktion und ihr Vorsitzender Peter Messing ein Bild von der Regionseinrichtung verschafft. Fachkundige Erläuterungen erhielten die Kommunalpolitiker dabei vom pädagogischen Leiter Derk Wiebe sowie von Verwaltungschef Matthias Brüchert. „Wir sind beeindruckt von der Arbeit, die hier von den Mitarbeitern geleistet wird“, sagte Messing.

Waldhof beschäftigt 130 Personen

Derzeit beschäftigt das 1967 errichtete Kinder- und Jugendheim Am Waldhof rund 130 Mitarbeiter – Erzieher, Lehrer, Sozialpädagogen, Kunsttherapeuten, Hauswirtschaftskräfte und Verwaltungspersonal. Allerdings wirke sich der Fachkräftemangel negativ aus, wenn es um die Besetzung weiterer Stellen gehe. Besonders angespannt ist die Lage laut Wiebe und Brüchert bei der Erziehern: Hier müsse der Waldhof mit den Kindergärten und Tagesstätten in der Region um qualifizierte Leute konkurrieren.

20 Plätze in Notaufnahmegruppe

Auf dem Gelände des Waldhofs direkt am Deisterrand leben 38 Kinder und Jugendliche in Wohngruppen mit eigenen Zimmern. Hinzu kommen 16 Plätze in der Tagesgruppe sowie 20 weitere Plätze in einer Notaufnahmegruppe. Mitarbeiter des Waldhofs kümmern sich zudem um bis zu 25 Jugendliche im betreuten Wohnen und begleiten neun Jugendliche in gemieteten Wohnungen auf ihrem Weg in ein selbstverantwortliches Leben. Zudem unterhält der Waldhof eine Außenstelle in Wunstorf und koordiniert in mehreren Regionskommunen das Projekt „Zweite Chance“ für Schulverweigerer.

Nach Einschätzung der Sozialdemokraten hat die Region mithilfe energetischer und technischer Sanierungen in den Vorjahren eine hochmoderne Einrichtung geschaffen. „Wir können in Barsinghausen stolz sein, solch eine Einrichtung in unserer Stadt zu haben“, betonte Messing.

