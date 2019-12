Barsinghausen

Buchgenuss nach Ladenschluss: Mehr als 60 Jungen und Mädchen aus dem regionseigenen Kinder- und Jugendheim Am Waldhof haben am Donnerstagabend außerhalb des regulären Geschäftsbetriebes in den Regalen des Bücherhauses am Thie stöbern dürfen. Eigens für die jungen Besucher hatte Inhaberin Karin Dörner die Ladentüren nach Feierabend erneut geöffnet, damit sich die Jugendlichen in Ruhe ein Buch zum Mitnehmen im Wert von jeweils 15 Euro aussuchen konnten. Der Waldhof finanziert diese Aktion ausschließlich aus Spenden.

Bereits seit mehreren Jahren kommt eine Waldhof-Gruppe während der Adventszeit als geschlossene Gesellschaft ins Bücherhaus. „Damit wollen wir unseren Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten, sich ungestört in diesem umfangreichen Bücherangebot umzuschauen. Es geht darum, ihnen die Vielfalt von Literatur nahe zu bringen“, erläuterte des pädagogische Waldhof-Leiter Derk Wiebe. Im Waldhof leben Kinder –stationär, teilstationär, ambulant –denen ein heiles Familienleben verwehrt geblieben ist.

Buch nach freier Wahl

Jedes Kind und jeder Jugendliche dürfe ein Buch im Wert von jeweils bis zu 15 Euro mitnehmen – nach freier Wahl. „Ganz egal, ob es sich um Krimis, Comics oder Sachbücher handelt“, sagte Matthias Brüchert, Verwaltungsleiter des Waldhofes.

Für viele junge Menschen aus dem Waldhof bedeute der Besuch im Bücherhaus eine völlig neue Erfahrung – weil sie laut Wiebe allenfalls ein eher mäßiges Interesse an Literatur haben und ohne solch eine Gemeinschaftsaktion kaum eine Buchhandlung betreten würden. „Sie kommen mit Büchern sonst kaum in Berührung“, betonte der Einrichtungsleiter, der zudem auf die wichtige Unterstützung von Sponsoren hinwies: „Über unseren Waldhof-Etat könnten wir dieses Angebot nicht finanzieren.“

Lust zum Lesen fördern

Für Mattes (13) und Sören (14, Namen von der Redaktion geändert) hat sich der Besuch im Bücherhaus schon nach kurzer Zeit gelohnt, denn die beiden Jungs blättern angeregt in zwei Cartoon-Bänden. Lustige Geschichten seien genau ihr Ding, darum haben sie sich diese Bücher ausgesucht. Ohnehin sei dieser Bücherabend eine tolle Sache, sagte Sören, der gern die Abenteuer der Drei Fragezeichen oder von Star Wars liest. Auch Mattes fühlt sich wohl zwischen all den Büchern. „Ich kann nicht besonders gut lesen, habe aber trotzdem viel Lust dazu“, erklärte der 13-Jährige.

Neugierig schauen sich auch die Geschwister Luis (8) und Marie (10) in der Abteilung für Kinderbücher um. Normalerweise lese sie eigentlich nicht so viel, berichtet das Mädchen. Aber sich ein eigenes Buch aussuchen zu dürfen, das sei schon eine schöne Sache. „Ich war schon letztes Jahr dabei und fand es toll“, sagte Marie, die sich damals ein Katzenbuch ausgesucht hatte.

Wörterbücher im Blick

Viele minderjährige Flüchtlinge aus dem Waldhof steuerten am Donnerstagabend zielstrebig die Abteilung für Wörter- und Sprachlernbücher an. „Weil sie ihre deutsche Sprachkenntnisse unbedingt weiter verbessern wollen“, betonte Derk Wiebe.

Dessen Amtsvorgänger Dietmar Bolte hatte den Bücherabend vor rund acht Jahren initiiert, um die Kinder und Jugendlichen im Waldhof stärker mit Literatur in Berührung zu bringen. „Damals haben wir auch eine Hör-Bar mit Hörbüchern eingerichtet sowie damit begonnen, eine Bibliothek im Waldhof aufzubauen“, erläuterte Bolte, der am Donnerstagabend ebenfalls im Bücherhaus zu Gast war. Für ihn sei es schön zu sehen, wie interessiert sich die Jugendlichen an dieser Aktion beteiligten.

Hemmschwellen fallen

Bücherhaus-Inhaberin Karin Dörner, die gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Petra Nunold die Besucher betreute, lobte die Aktion: „Bei vielen jungen Menschen fallen die Hemmschwellen, wenn sie hier zum ersten Mal in eine Buchhandlung kommen.“

Von Frank Hermann