Die Jungen und Mädchen, die den Waldkindergarten Deisterwiesel in diesem Sommer verlassen und in die Schule wechseln, sollen sich noch lange an ihre Kindergartenzeit erinnern. Dazu beitragen wird wohl auch der ganz besondere Abschiedsabend, den die Betreuerinnen und die anderen Kinder den fünf scheidenden Deisterwieseln jetzt bereitet haben.

Der Abschied wurde rund um den Bauwagen des Waldkindergartens, der unweit des Naturfreundehauses steht, gefeiert. Zwar musste die ursprünglich vorgesehene Übernachtung im Wald wegen der Corona-Pandemie ausfallen, doch auch so hatten alle Beteiligten ihren Spaß. Wie Erzieherin Stephanie Barth berichtet, durften die Kinder Feuerholz suchen und ein Feuer zum gemeinsamen Kokeln entfachen. Auch der Lehmofen der Deisterwiesel wurde zusammen angeheizt, denn darin wurde später das Abendessen zubereitet. Jedes Kind hatte die Gelegenheit, sich eine Pizza mit Zutaten nach eigenen Wünschen zu belegen.

Mutprobe im Dunkeln

Frisch gestärkt und mit vollen Bäuchen habe dann noch eine echte Mutprobe auf die Großen gewartet, sagt Barth. Mit anbrechender Dunkelheit brachen alle – mit bunten Knicklichtern ausgestattet – zu einer zünftigen Nachtwanderung ins Bullerbachtal auf. „Glühwürmchen beleuchteten den Weg und faszinierten die Kinder“, berichtet die Erzieherin. Auch viele andere nächtliche Eindrücke im Taschenlampenlicht und die Geräusche des Waldes hätten die Kinder in ihren Bann gezogen.

Am Ende der Wanderung galt es dann noch, eine besondere Mutprobe zu bestehen. Wer wollte, konnte ein Stück des Weges im Dunkeln allein gehen. „Es haben sich alle getraut“, sagt Barth. Als verdienten Lohn gab es am Ende eine sogenannte Mutmedaille und eine kleine Überraschung für die angehenden Schulkinder Mina, Jonathan, Lionel, Laura und Smilla. „Wir wünschen allen einen guten Start in der Schule, auch wenn wir sie sicherlich sehr vermissen werden“, betont die Erzieherin.

