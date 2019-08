Göxe

Der Waldkindergarten in Göxe soll so schnell wie möglich eröffnen, doch mit dem Standort sind nicht alle Anwohner zufrieden. „Ich finde den jetzigen Ort zu eng, auch im Bezug auf Fluchtwege und Brandschutz“, merkte nun eine Anliegerin an. Sie möchte wissen, warum vom vorherigen Standort nun Abstand genommen wird.

Bauwagen soll am Ende des Bolzplatzes stehen

Eigentlich sollte der Bauwagen auf einem städtischen Grundstück an der Straße Im Kreuzhorn in Göxe aufgestellt werden – und zwar auf Wunsch der Anlieger am Ende des Bolzplatzes. „Ursprünglich war das Areal vor dem Bolzplatz vorgesehen, doch da hat sich Widerstand geregt“, sagt Erster Stadtrat Thomas Wolf.

Ballfangzaun muss installiert werden

Man habe sich mit dem privaten Trägerverein, der auf dem Areal 15 Jungen und Mädchen regelmäßig betreuen wird, und den Anwohnern also auf das Gebiet hinter dem Platz geeinigt. Doch die Region hat nun gefordert, dass dort zunächst ein Ballfangnetz aufgestellt werden muss – und das kostet Zeit.

Eröffnung soll sich nicht verzögern

Und die hat die Stadt nicht. Immerhin sollen in diesem Jahr noch 100 neue Kita-Plätze geschaffen werden, denn zahlreiche Eltern haben keinen Betreuungsplatz für ihre Kinder. Dafür hat die Stadt einen Notfallplan aufgestellt, damit so schnell wie möglich neue Plätze geschaffen werden können. Unter anderem sollen städtische Gebäude zu Kitas umfunktioniert werden, auch soll die Tagespflege weiter gefördert werden.

Um also den Start des Waldkindergartens in Göxe nicht zu verzögern, wird der Bauwagen zunächst doch vor dem Bolzplatz, also auf dem von den Anwohnern kritisierten Bereich, aufgestellt werden. „Sobald das Netz steht, zieht der Kindergarten um“, sagt Wolf und fügt hinzu: „Ansonsten sehen wir uns nicht in der Lage, die Kita in diesem Jahr noch zu realisieren.“

Bauantrag wird geprüft

Der Waldkindergarten ist im Vergleich zu anderen Kitas eine für die Stadt überaus preisgünstige Lösung. Benötigt werden rund 84.000 Euro. Der Löwenanteil der Investition – voraussichtlich 79.800 Euro – könnte zudem von der Region Hannover im Rahmen der üblichen Fördersätze für Betreuungsplätze übernommen werden.

Träger ist der Verein Leben in Göxe, der sich eigens für den Kindergarten gegründet hat. Auf dem Grundstück wird es einen 25 Quadratmeter großen Bauwagen, eine kleine Lagerhütte und eine Komposttoilette geben. Derzeit wird der Bauantrag geprüft.

Von Lisa Malecha