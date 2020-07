Barsinghausen

Rund 60 Informationstafeln für Wanderer gibt es im Deister – davon 14 auf Barsinghäuser Gebiet. Doch die Tafeln, die eine Übersicht zum Wegenetz und weitere Informationen bieten, waren zuletzt in die Jahre gekommen. Sie waren Wind und Wetter, teilweise auch Vandalismus ausgesetzt. Nun wurden die ersten Exemplare erneuert: Am Nienstedter Platz haben Vertreter der Region, der Stadt Barsinghausen und des Barsinghäuser Kneipp-Vereins jetzt eine der Tafeln vorgestellt. Sie alle wollen dazu beitragen, dass das Wandern im Großen Deister jetzt noch mehr Spaß macht.

Beschichtung soll Vandalismus erschweren

„Wir haben in der Corona-Zeit gemerkt, wie wichtig den Menschen das Wandern als Möglichkeit der Freizeitgestaltung ist. Daher unterstützen wir das Projekt gerne“, sagt Bilge Tutkunkardes, Leiterin des Teams regionale Naherholung bei der Region Hannover. „Trotz aller technischer Hilfsmittel: Ein gut beschildertes Wegenetz ist eine große Erleichterung beim Wandern.“ Tutkunkardes betont, dass das erneuerte Glas der Tafeln sogar eine Anti-Graffiti-Beschichtung hat. „Wir hoffen, dass Beschmierungen dann einfach nach unten ablaufen.“ Die Region fördert das Projekt mit 12.000 Euro, das entspricht 60 Prozent der Gesamtkosten. Dazu gehört auch die Erneuerung von zehn Sitzbänken und 30 Hinweisschildern.

Anzeige

Anlass für die Verbesserung der Infrastruktur im Großen Deister war eine Initiative des Kneipp-Vereins Barsinghausen. Unter der Federführung von Peter Wannemacher und Karl-Heinz Pfennig hatte der Verein mit sechs Wanderführern den Zustand von Wegen, Infotafeln, Schildern und Bänken exakt protokolliert und der Stadtverwaltung Barsinghausen Ende Februar einen 68-seitigen Bericht übergeben. Inhalt: 330 Fotos und 140 Stellen mit Sanierungsbedarf. Die Stadt stellte daraufhin einen Förderantrag bei der Region Hannover.

Weitere HAZ+ Artikel

BBI arbeitet Tafeln, Schilder und Bänke auf

Die Umsetzung übernimmt die Barsinghäuser Beschäftigungsinitiative ( BBI). Tischler Christoph Bablewski ist Teil des BBI-Teams, das sich auch der Aufarbeitung der hölzernen Hinweisschilder widmet. Die Schilder würden aus dem Wald geholt, in der Werkstatt geschliffen und lackiert, die Buchstaben der Inschriften würden nachgezogen, erläutert Bablewski. Das Netz der Wegweiser wird außerdem ergänzt. So ist bereits ein neues Schild gegenüber dem Parkplatz am Nienstedter Platz montiert worden. „Vier Schilder haben wir schon fertig, die weiteren folgen nach und nach“, sagt Kai Berndt von der BBI.

Christoph Bablewski (von links), Thomas Müller und Kai Berndt präsentieren einen der von der BBI aufgearbeiteten Wegweiser. Quelle: Stephan Hartung

„Die BBI macht gute Arbeit. Die Tafeln und Schilder sehen jetzt sehr ansehnlich aus“, betont Thomas Müller, Wirtschaftsförderer der Stadt Barsinghausen. Er lobt, „dass uns der Kneipp-Verein auf die Mängel hingewiesen hat“. Aus seiner Sicht ist ein attraktives Wanderwegenetz unbedingt notwendig. Die Ansprüche der Wanderer hätten sich verändert, sagt Müller. „Wir wollen weitere Ideen entwickeln, um das Wandern auch in die Bereiche Gesundheit, Fitness und Gastronomie einzubinden.“

Von Stephan Hartung