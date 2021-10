Barsinghausen

In den Herbstferien finden nach dem Wasserschaden im Schulzentrum am Spalterhals noch keine Reparaturarbeiten statt. Grund: „Die Tragweite und der Umfang des Schadens sind trotz umfangreicher Arbeiten leider immer noch nicht in Gänze bekannt“, sagt Barsinghausens Bürgermeister Henning Schünhof.

„Sorgfalt vor Schnelligkeit“

Er und auch seine Mitarbeiterin Sabrina Jose vom Gebäudewirtschaftsamt betonen: Natürlich hoffe man auf einen möglichst geringen Schaden an den betroffenen Flächen im A-Turm des Hannah-Arendt-Gymnasiums und auf eine möglichst schnelle Beseitigung. Allerdings, so Schünhof, müsse der Handlungsbedarf exakt ermittelt werden, damit nicht etwa einzelne Schäden übersehen werden und später weitere Baumaßnahmen unumgänglich seien. Dies hätte dann unter Umständen weitere finanzielle Belastungen und Einschränkungen im Schulbetrieb zur Folge. „Angesichts dessen geht hier Sorgfalt vor Schnelligkeit“, sagt Schünhof.

Der A-Turm im Schulzentrum am Spalterhals war am 24. September regelrecht geflutet worden, nachdem jemand offenbar vorsätzlich auf einer Toilette im ersten Stock einen Wasserhahn aufgedreht und diesen dann das ganze Wochenende über hatte laufen lassen. In einer ersten Schadensschätzung war damals von 200.000 Euro die Rede. Sechs Klassenräume im Obergeschoss und im Erdgeschoss des A-Trakts sind nach wie vor gesperrt. Vor allem die zehnten Klassen am HAG müssen sich deswegen wohl auch nach den Herbstferien weiterhin flexibel zeigen und werden Wanderklassen bleiben.

Versicherung der Stadt zahlt

Das Schadenkataster wird durch einen Bausachverständigen in Zusammenarbeit mit dem Schadensbeseitiger erstellt. Beide wurden von der Versicherung der Stadt beauftragt, die wohl für den entstandenen Schaden aufkommen wird. „Ein Feuchtekataster liegt bereits vor, allerdings lässt sich hierdurch noch kein Handlungsbedarf für uns ableiten“, sagt Schünhof. Es seien zwar mehrere Bohrkerne entnommen worden. Die Untersuchung stünde aber noch aus, genauso wie die Rückmeldung dazu.

Solange es hier noch keine Ergebnisse gebe, könne die Stadt auch noch nicht abschließend beurteilen, welche Maßnahmen konkret von ihr beauftragt werden müssen. Im Optimalfall könnte es ausreichen, die feuchten Stellen bloß zu trocknen. Im schlechtesten Fall könnte es passieren, dass ein kostspieliger Rückbau der betroffenen Decken, Wände und Fußböden durchgeführt werden muss, der einen erheblichen Umfang einnehmen könne, sagt Schünhof.

Wer war der Verursacher?

Hinsichtlich der Suche nach den Verursachern des Wasserschadens gibt es noch keine neuen Erkenntnisse. Dreieinhalb Wochen nach der mutmaßlichen Tat ist kein Hinweis eingegangen. Die Stadt hat Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet.

Von Jennifer Krebs