Barsinghausen

Droht Barsinghausen zu einer Stadt von Nichtschwimmern zu werden? Weil das kleine Lehrschwimmbecken (LSB) in der Adolf-Grimme-Schule wegen eines Schadens am Dach immer noch geschlossen ist, fällt der elementare Schwimmunterricht weiterhin aus. Die Stadt will in den nächsten Tagen mit der Dachreparatur beginnen. Außerdem steht noch das Ergebnis eines TÜV-Gutachtens zur Betriebssicherheit des Beckens aus.

Schaden seit 18 Monaten

Wolfgang Meier, Vorsitzender des privaten LSB-Trägervereins, sieht die Stadt Barsinghausen in der Pflicht. Bereits seit rund 18 Monaten sei der Schaden am Dach bekannt, ohne dass die Stadtverwaltung den Mangel beseitigt habe. Im Gegenteil: Herbststürme trugen zum Jahresende 2020 dazu bei, dass sich der Schaden im Deckenbereich ausbreitete und durchfeuchtete Wände zur Folge hatte.

„Seit eineinhalb Jahren laufe ich vergebens hinter diesem Thema her. Allmählich hört der ehrenamtliche Spaß bei mir auf“, sagte Meier am Donnerstag in der Onlinesitzung des Ordnungs- und Ehrenamtsausschusses. Der Trägerverein hänge total in der Luft und müsse befürchten, das Lehrschwimmbecken in diesem Jahr nicht mehr öffnen und somit vielen Kindern weiterhin keinen Schwimmunterricht bieten zu können. Seit Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020 war das Becken lediglich im September und Oktober für zwei Monate und unter Einschränkungen geöffnet.

Vier Jahrgänge ohne Schwimmunterricht

Auf diesen Punkt wies in der Sitzung auch Thomas Struß als Vorsitzender des Schwimmclubs Barsinghausen (SCB) hin. Das Lehrbecken sei von enormer Bedeutung, um Jungen und Mädchen das Schwimmen beizubringen. Wegen der langen Schließungszeit seien bereits vier Jahrgänge ohne vernünftigen Schwimmunterricht. „Die Stadt sollte alles tun, um diesen Unterricht wieder möglich zu machen“, betonte Struß, zumal das Deisterbad wegen des regulären Badebetriebs keine echte Alternative sei.

Nach Angaben von Baudirektor Ingo Ellerkamp beginnen in den nächsten Tagen die Reparaturarbeiten. Außerdem erwarte die Stadtverwaltung ebenfalls in der nächsten Woche das Ergebnis eines TÜV-Gutachtens zur Betriebssicherheit des Lehrschwimmbeckens. „Von diesem Gutachten hängt die Wiederaufnahme des Betriebes ab“, erläuterte Ellerkamp im Ausschuss.

Darüber hinaus lasse die städtische Gebäudewirtschaft eine Machbarkeitsstudie zur dauerhaften Nutzung des Lehrschwimmbeckens fortschreiben. Diese Studie solle aufzeigen, welche Investitionen erforderlich seien, um das Becken für die Zukunft fit zu machen.

Stadt wartet auf Gutachten

Bürgermeister Henning Schünhof warnte im Ausschuss davor, einen Betriebsbeginn des Lehrbeckens über’s Knie brechen zu wollen. „Erst lassen wir uns vom TÜV die Betriebssicherheit bescheinigen, dann können wir auch eine Öffnung verantworten“, sagte Schünhof.

CDU-Ratsherr Karl-Heinz Neddermeier regte im Ausschuss an, die ebenfalls beschädigte Hängedecke über dem Schwimmbecken kurzerhand zu entfernen. Damit würden die offenkundigen Sicherheitsbedenken der TÜV-Experten laut Neddermeier ausgeräumt. „Die Hängedecke können wir abnehmen und darauf verzichten“, pflichtete Wolfgang Meier bei.

Dennoch: Die Stadtverwaltung will vor weiteren Entscheidungen zur Öffnung des Lehrschwimmbeckens zunächst das TÜV-Gutachten abwarten.

Von Frank Hermann