Barsinghausen

Warum ist an sonnigen Tagen und bei schönstem Sonnenschein das Wasserspiel am Thie nicht eingeschaltet? Diese Frage stellt unter anderem Klaus aus Barsinghausen. „Bei schönem Wetter ist der Thie immer ein Besuchermagnet für Jung und Alt. Besonders Kinder freuen sich auf diese Abwechslung“, sagt er und vermutet, dass der Platz an schönen Tagen unter anderem auch deshalb so leer sei, da das Wasserspiel nicht an ist. Doch nicht nur Klaus findet es schade, dass die Fontänen am Thie noch nicht an sind. Viele weitere Barsinghäuser haben sich darüber beschwert, dass das Wasserspiel nicht zum Verweilen und Plantschen einlädt. Denn vor allem bei Sonnenschein und warmen Temperaturen springen sonst immer wieder Kinder durch das Wasser, um sich abzukühlen und zu spielen. Still ruht zur Zeit auch noch die Fontäne im Ziegenteich – auch hier fragen einige Leser, wann sich das endlich ändert.

So schön sieht es am Ziegenteich aus, wenn die Fontäne sprudelt. Derzeit ruht der See allerdings still. Quelle: HAZ Archiv

Die Stadt werde demnächst einen Termin bekanntgeben, wann das Wasserspiel in Betrieb genommen wird, teilt die Verwaltung mit. Sie weist zudem darauf hin, dass noch unklar ist, wann die Fontäne am Ziegenteich angeschaltet wird. „Diese wird durch einen städtischen Mitarbeiter in Betrieb genommen. Da der Tiefbau jedoch extrem ausgelastet ist, durch verschiedenste Bauprojekte, werden die Arbeiten nach einer Prioritätenliste abgearbeitet“, heißt es von Seiten der Stadt. Die Priorität zur Inbetriebnahme der Wasserfontäne sei dementsprechend niedriger als zum Beispiel die kurzfristige dringende Sanierung von Wegen oder anderen Bauprojekten. „Daher kann für die Bahlsenfontäne noch kein konkreter Termin genannt werden.“ Die Fontäne hat übrigens den Sinn, das Wasser mit Sauerstoff zu versorgen, damit es nicht umkippt.

Von Lisa Malecha