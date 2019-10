Barsinghausen

Die Belegschaft des Barsinghäuser Automobilzulieferers Bergmann Automotive kämpft für einen Tarifvertrag in ihrem Unternehmen. Mehr als 100 Mitarbeiter haben am Mittwochmittag ihre Forderungen mit einem rund zweistündigen Warnstreik und einer Kundgebung am Thie unterstrichen. Die Firma Bergmann war vor rund 15 Jahren im Zuge der damaligen Umstrukturierung des Unternehmens aus dem Flächentarifvertrag ausgeschieden. Die Löhne liegen seither deutlich unter dem Flächentarif, die Arbeitszeit darüber. Nun gehe es darum, „diese Tarifflucht nach eineinhalb Jahrzehnten endlich zu beenden“, rief IG Metall-Sekretär Ingo Arlt den Streikenden am Thie zu.

Kompromissbereitschaft gefordert

Arlt und IG Metall-Verhandlungsführer Sascha Dudzik kritisierten, dass die Geschäftsführung bisher keinerlei Bereitschaft zu Verhandlungen habe erkennen lassen. Arlt deutete zugleich Kompromissbereitschaft an. Ziel sei die Anbindung an die Fläche. „Dabei werden wir die wirtschaftliche Tragkraft des Betriebes aber nicht aus dem Auge verlieren“, sagte er. Bergmann hatte zuletzt als Motorenteilelieferant die Auswirkungen der Automobilkrise bereits zu spüren bekommen und stellt deutlich weniger Zylinderlaufbuchsen her als in früheren Jahren. Die Gewerkschaft fordert deshalb auch eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit der Geschäftsführung, „um zu gucken, wie die Zahlen wirklich sind“.

Von Andreas Kannegießer