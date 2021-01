Kirchdorf

Vier Jugendliche haben ein Wartehäuschen am Bahnhof in Kirchdorf beschädigt. Ein Zeuge hatte sie in der Silvesternacht dabei beobachtet, wie sie einen metallischen Gegenstand über die Gleise warfen. Daraufhin rief der Mann gegen 4.25 Uhr die Polizei. Die Beamten konnten die jungen Männer noch vor Ort aufgreifen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen alle vier Beschuldigten im Alter zwischen 17 und 20 Jahren ein. Gegenstände auf den Gleisen wurden nicht gefunden. Den Schaden am Wartehäuschen schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro.

Von Jennifer Krebs