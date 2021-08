Barsinghausen

Der Aufzug am Barsinghäuser Bahnhof bleibt weiterhin ein Sorgenkind der Verantwortlichen im Barsinghäuser Rathaus. Als beim starken Gewitter in der vergangenen Woche Wasser in Bahnhofstunnel und Aufzugsschacht eingedrungen ist, wurden auch elektrische Bauteile am Aufzug in Mitleidenschaft gezogen. Die Folge: Die Aufzugsanlage bleibt bis zu einer Reparatur vorerst außer Betrieb.

Weiter Umweg für Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen

Damit ist zugleich das Konzept des barrierefreien Bahnhofes einstweilen wieder hinfällig. Wer keine Treppen steigen kann oder mit Kinderwagen oder Rollstuhl unterwegs ist, muss auf dem Weg zum Gleis 2 nun wieder weite Umwege über den Bahnübergang Am Buchhorn in Kauf nehmen.

Aufzug war vollständig erneuert

Der Aufzug am Bahnhof war nach der Erneuerung der gesamten Technik sowie zahlreicher weiterer Bauteile erst im Dezember 2019 wieder in Betrieb gegangen. Zuvor hatte der Aufzug zum Verdruss von Stadtverwaltung, Politikern und Bürgern fast zwei Jahre lang still gestanden.

Rund 138 000 Euro hatte die Stadt für die Erneuerung des Aufzuges investieren müssen – deutlich mehr, als ursprünglich veranschlagt. Techniker hatten nahezu das komplette Innenleben der ursprünglich 2004 installierten Anlage erneuern müssen. Bei der Ausschreibung der Arbeiten hatte es lange Gesichter gegeben: Die Arbeiten wurden letztlich fast doppelt so teuer wie ursprünglich kalkuliert.

Im vergangenen Jahr hatte die Deutsche Bahn dann mit Millionenaufwand und Zuschüssen des Landes, des Bundes und der Region das zweite Gleis des Bahnhofes neu gebaut und dabei auch die Unterführung unter dem Bahnhof neu gestaltet. Das erste Starkregenereignis nach der Fertigstellung hat der Aufzugstechnik nun bereits wieder den Garaus gemacht. „Das kann doch eigentlich nicht wahr sein, da müssen doch Planungsfehler gemacht worden sein“, sagt ein S-Bahn-Fahrgast, der den Aufzug häufig benutzt.

Wasser strömt von Rampe in Tunnel

Die Stadtverwaltung spricht in einer Mitteilung von einer „massiven Überschwemmung“, von der der Bahnhofstunnel und der Fahrstuhlschacht in der vergangenen Woche betroffen gewesen seien. „Es wurde beobachtet, dass das Wasser aus den im Rampenbereich zahlreich vorhandenen Entwässerungsrinnen in den Tunnel geflossen ist“, berichtet das städtische Tiefbauamt. Ursache dafür sei eine „hydraulische Überlastung“ des Regenwasserhauptkanals im Bereich des Bahnhofes gewesen. Das Wasser habe infolgedessen nicht mehr über die Entwässerungsrinnen abfließen können und sei zurückgedrückt worden.

Nachdem der Regen nachließ, ist das Wasser offenbar innerhalb kurzer Zeit wieder abgeflossen – „jedoch musste der Fahrstuhlschacht leergepumpt werden“, berichtet die Verwaltung. Als Folge des Starkregenereignisses sei die Elektronik des Fahrstuhls „massiv beschädigt“ worden. Die erforderlichen Ersatzteile seien „nicht sofort verfügbar“, sodass der Aufzug „bis auf Weiteres“ außer Betrieb bleiben müsse.

Von Andreas Kannegießer