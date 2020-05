Barsinghausen

Der Alarm ging um 0.38 Uhr. Wegen eines Wasserschadens in einem Mehrfamilienhaus an der Wilhelm-Busch-Straße ist die Feuerwehr Barsinghausen in der Nacht von Montag auf Dienstag mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen ausgerückt. „In mehreren Wohnungen tropfte das Wasser die Decke herunter“, berichtet Feuerwehrsprecher Björn-Sören Geestmann. Ein Mieter hatte die Polizei verständigt, weil in der vermutlich verursachenden Wohnung im sechsten Stock niemand öffnete. Die Polizei alarmierte sogleich die Feuerwehr.

Neuer Durchlauferhitzer ist defekt

Die Mieter in der betroffenen Wohnung konnten in der Zwischenzeit geweckt werden. Drinnen stellte sich schnell heraus, dass der Durchlauferhitzer defekt war. Das Gerät war erst am Montag von einer Fachfirma eingebaut worden. Das durchlaufende Wasser tropfte in den darunter liegenden Wohnungen von der Decke und war bereits in der dritten Etage angekommen.

Der Wasseranschluss zum Durchlauferhitzer wurde zugedreht. Da die Mieter aller betroffenen Wohnungen das Wasser selbst beseitigten, konnte die Feuerwehr nach einer halben Stunde wieder wegfahren. Um 1:10 Uhr war der Einsatz beendet.

Von Jennifer Krebs