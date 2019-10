Barsinghausen

Personalwechsel bei der Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen (AFB): Bettina Klein hat ihr Ratsmandat aus privaten Gründen mit Wirkung zum 1. November niedergelegt. Nachrücker in der zweiköpfigen Ratsfraktion an der Seite von Kerstin Beckmann wird Klaus-Uwe Eckardt. Bettina Klein hat acht Jahre lang im Rat der Stadt mitgearbeitet – zunächst zwei Jahre lang für die SPD, seit 2013 als Mitbegründerin der Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen. Ihre politischen Schwerpunkte hatte Bettina Klein in den Bereichen Schule, Jugend und Soziales. „Es ist ihr ein Herzensanliegen, dass Entwicklungschancen und Teilhabe nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, sondern allen offen stehen“, heißt es in einer Mitteilung der AFB. Hartnäckig und ideenreich habe sich Klein auch bei der Stärkung der Jugendarbeit, des Ehrenamtes, der Bürgerbeteiligung und der Integration eingesetzt.

Intern in der AFB ist Bettina Klein bereits verabschiedet worden. „Ich freue mich, dass sie uns mit ihrem kompetenten Rat auch in Zukunft unterstützt“, sagte AFB-Vorsitzende Daniela Dau.

Nachrücker Klaus-Uwe Eckardt ist auch anderweitig ehrenamtlich engagiert: Er wirkt im neu formierten Integrationsbeirat der Stadt mit.

Von Andreas Kannegießer